Дев'ять депутатів відмовилися від їжі на підтримку Саакашвілі

Експрезидент Грузії голодує вже 45-й день

Давид Кіркітадзе (за трибуною) та інші депутати, які оголосили голодування на підтримку Міхеїла Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Грузії дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" оголосили голодування, вимагаючи перевести експрезидента Міхеїла Саакашвілі у звичайну медклініку.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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"Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Елене Хоштарія також голодує, тому ми, дев'ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою – перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки", – заявив один із лідерів ЕНД Давид Кіркітадзе.

Голодування оголосили Давид Кіркітадзе, Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі та Абдулла Ісмаїлов.

Раніше, 3 листопада, голодування розпочала лідер партії Дроа та депутат парламенту Олені Хоштарія.

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Як розвивалися події

Затримання Саакашвілі

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