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"Не дай Боже, щось трапиться": мати Саакашвілі пригрозила владі Грузії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 жовтня, 19:00
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Мати екс-президента Грузії розповіла про його здоров'я
Праворуч мати Саакашвілі Гіулі Аласанія. Фото: колаж "Сьогодні"
Праворуч мати Саакашвілі Гіулі Аласанія. Фото: колаж "Сьогодні"

Мати колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього були сфальшовані.

Про це Гіулі поділилася в інтерв'ю кореспонденту "Сьогодні" Марині Асмоловій.

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"У нього дуже бадьорий настрій був, він дуже сподівався на ті вибори, які сьогодні відбуваються, а так мені здалося, що порівняно з попередньою нашою зустріччю, він трішки втратив вагу. Лікарі кажуть, у нього вже було два епізоди, коли йому довелося переливання крові робити. Рівень калію впав", – повідомила вона.

Гіулі Аласанія також заявила, що всі кримінальні справи проти її сина сфабриковано.

"Я навіть не знаю, скільки їх (кримінальних справ проти Саакашвілі – ред.), але всі вони сфальшовані від початку до кінця. Це було зроблено спеціально, щоб він не міг перебувати тут, у Грузії. Але нічого доброго їм (владі – ред.) це теж не принесе. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з моїм сином, я вважаю, буде погано і для них", – заявила Аласанія.

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Крім того, вона стурбована тим, щоб син вижив та був здоровий.

"Я дуже хвилююся. Подивимося, як розвиватимуться події", – додала мати екс-президента Грузії.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.

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