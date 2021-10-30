"Не дай Боже, щось трапиться": мати Саакашвілі пригрозила владі Грузії

Мати колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього були сфальшовані.
Про це Гіулі поділилася в інтерв'ю кореспонденту "Сьогодні" Марині Асмоловій.
"У нього дуже бадьорий настрій був, він дуже сподівався на ті вибори, які сьогодні відбуваються, а так мені здалося, що порівняно з попередньою нашою зустріччю, він трішки втратив вагу. Лікарі кажуть, у нього вже було два епізоди, коли йому довелося переливання крові робити. Рівень калію впав", – повідомила вона.
Далі по темі
Гіулі Аласанія також заявила, що всі кримінальні справи проти її сина сфабриковано.
"Я навіть не знаю, скільки їх (кримінальних справ проти Саакашвілі – ред.), але всі вони сфальшовані від початку до кінця. Це було зроблено спеціально, щоб він не міг перебувати тут, у Грузії. Але нічого доброго їм (владі – ред.) це теж не принесе. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з моїм сином, я вважаю, буде погано і для них", – заявила Аласанія.
Крім того, вона стурбована тим, щоб син вижив та був здоровий.
"Я дуже хвилююся. Подивимося, як розвиватимуться події", – додала мати екс-президента Грузії.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.