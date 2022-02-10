Не допустимо вторгнення з Білорусі! Тихановська підтримала українців

Білорусь залишається другом для України, заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у зверненні до українців, яку вона записала спеціально для телеканалу "Україна 24".
"Мені дуже шкода, що Білорусь зробили для України джерелом загрози. Винен у цьому одна людина, яка відмовилася йти, влаштувала масовий терор, чистки та репресії у сталінському дусі. Тисячі людей кинуті до в'язниць, багато хто скований страхом. І можливо, саме тому ви не чуєте голосів на підтримку України, але повірте, таких голосів дуже багато, вони є серед незалежних журналістів і блогерів, прихильників змін і людей, які взагалі не залучаються до політики. Потрібен зовнішній ворог, і цим ворогом він обрав Україну – можливо, навіть не за своїм бажанням", – сказала вона.
За словами Тихановської, прості білоруси розуміють, що жодної загрози з боку України немає.
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"Образи у бік українського посла, провокація з дроном, постійна антиукраїнська риторика... Загроза походить від режиму. А тепер ще від величезного скупчення російських військ, які перебувають на білоруській території. Ми добиватимемося, щоб російські війська залишили Білорусь. Ми розуміємо, що сам факт проведення навчань у цей час – це недружній крок щодо України. Наші волонтери збирають по крихтах інформацію про переміщення техніки та солдатів. Ми робитимемо все можливе, щоб вторгнення з боку Білорусі не сталося", – сказала вона.
Загроза з боку Білорусі
- На військових полігонах Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022". Вони триватимуть до 20 лютого.
- На початок навчань Росія вже перекинула до Білорусі винищувачі Су-35С.
- Крім того, до Білорусі прибув особовий склад та техніка Збройних сил РФ. Скупчення військової техніки зафіксовано в районі Мінська, Слуцька та Гомеля. Деякі лісові дороги перекривають шлагбаумами, доступ до окремих районів став можливим лише за перепустками.
- 24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що стягне на кордон з Україною контингент білоруської армії. Такі дії він обґрунтував тим, що треба захистити південний кордон – мовляв, Україна нібито почала перекидати війська.
- У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом можливої агресії проти України.