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Чи були долари: родич Трухіна заступився за нардепа

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Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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9 лютого, 22:01
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Шурин "Слуги народу" заявив про необхідність експертизи відео з місця ДТП
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат Олександр Трухін, який потрапив у скандал через ДТП і пропозицію хабаря, не був за кермом під час аварії — про це заявив шурин нардепа, депутат Дніпровської міської ради від "Слуги народу" Данило Міро в ефірі телеканалу Україна 24.

"Коли влітку все це сталося, ні я, ні члени сім'ї глобальної уваги цьому не приділили. Сталася ДТП і сталася, у всіх буває. Річ у тому, щоб подавалися факти не тільки ті, фейкові – то 150 тисяч доларів у машині, то жертви завтра скажуть, що були золоті зливки в багажнику. Питання про те, що є елементарні речі, що було, а чого не було. Те, що його 101% не було за кермом, – це один момент, я не бачу сенсу перестрибувати з пасажирського місця за кермо, під'їжджаючи до Києва. Є вже певне розслідування... Є низка експертиз про те, що за кермом його не було", – сказав він.

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Що шукав на сидінні?

Міро пояснив, що на сидінні водія Трухін шукав свої окуляри та інші особисті речі, бо тільки ці дверцята відчинялися. Також він вважає, що Трухін був не в стані сп'яніння, а в стані афекту.

"Коли відбувається ДТП і стріляють подушки, веселощів немає. Плюс Трухін як публічна людина не був зацікавлений, щоб ця ДТП виносилася на публіку. Він думає, напевно, не тільки про свою репутацію, а й про репутацію колег і навіть президента", – сказав він.

Чи були гроші?

Міро зазначив, що немає жодної людини, яка б справді бачила гроші в багажнику.

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"Я побачив змонтоване шматочками відео... Треба, напевно, проводити експертизу цього відео, що показувало, хто що говорив. Посилатися на ролики, на фільми... Ми так дійдемо до того, що Термінатора звинувачуватимемо у вбивствах, бо в фільмах щось відбувалося", – сказав він.

Справа проти Трухіна

  • Аварія сталася 23 серпня 2021 року в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). В автомобілі був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, проте слідство довго не могло визначити, чи за кермом саме він.
  • 1 лютого ЗМІ опублікували відео, в якому фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін З відео зрозуміло, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
  • Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Рішення винесла голова партії Олена Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав таке рішення.
  • У ДБР заявили, що раніше не бачили відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.
  • Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що поліцейські, допитані співробітниками Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропонування їм хабаря.

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