Ліза Ясько: "Стан Саакашвілі критичний!"

Депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, який уже місяць перебуває у СІЗО Руставі.
Про це Ліза Ясько повідомила у програмі "Сьогодні новини" на телеканалі "Україна 24".
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"Стан критичний. Він сьогодні знову підтвердив, що він відмовляється від здачі тестів, від можливості навіть призупинити голодування, тому що, як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу", – заявила Ліза Ясько в ефірі "Україна 24".
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Єлизавета також наголосила, що варіанти повернення Саакашвілі до України є.
"Процес його передачі можливий. Для цього існують різні юридичні шляхи. Не обов'язково потрібна його заява для цього, це питання політичне, яке повинно вирішуватись на найвищому рівні", – наголосила нардеп.
Події 29 жовтня
- Міхеїл Саакашвілі пішов на нове протистояння із владою. Тепер він відмовився приймати лікування для полегшення голодування та здавати аналізи.
- Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Про це написав він у черговому посланні із в'язниці.
- Політик голодує вже 30-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.
- Мати політика Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю, що її син не потребує помилування.
- Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив в інтерв'ю, що дострокове звільнення в'язня чи його передача Україні – виключені.