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СЬОГОДНІ Влада Події

Ліза Ясько: "Стан Саакашвілі критичний!"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 жовтня, 23:40
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Дівчина Міхеїла Саакашвілі повідомила останні дані щодо стану здоров'я політика

Депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, який уже місяць перебуває у СІЗО Руставі.

Про це Ліза Ясько повідомила у програмі "Сьогодні новини" на телеканалі "Україна 24".

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"Стан критичний. Він сьогодні знову підтвердив, що він відмовляється від здачі тестів, від можливості навіть призупинити голодування, тому що, як він каже, що його життя зараз повністю залежить від вибору грузинського народу", – заявила Ліза Ясько в ефірі "Україна 24".

Єлизавета також наголосила, що варіанти повернення Саакашвілі до України є.

"Процес його передачі можливий. Для цього існують різні юридичні шляхи. Не обов'язково потрібна його заява для цього, це питання політичне, яке повинно вирішуватись на найвищому рівні", – наголосила нардеп.

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