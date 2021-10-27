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Гордон: "У Саакашвілі відмовляють внутрішні органи, чотири рази приїздила реанімація"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 жовтня, 21:52
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Журналіст заявив про жахливий стан голодуючого вже майже місяць політика
Дмитро Гордон розповів, що зараз відбувається із Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"
Дмитро Гордон розповів, що зараз відбувається із Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету з реформ України Міхеїл Саакашвілі голодує вже 27 днів та його стан критичний.

Про це заявив в ефірі "Ток-Шоу №1" на телеканал "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон, якого влада Грузії не впустила в країну вранці 27 жовтня.

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"Ситуація... Я не люблю слово "критична", але це слово відповідає своєму сенсу. Михайло Саакашвілі голодує вже 27 днів. На сьогодні мінус 14 кг ваги, відмовляють внутрішні органи, чотири рази була в нього реанімація. Грузинська влада каже, що його треба перевести до тюремної лікарні, але вона контролюється не хочу навіть говорити, ким. Крім цього, там перебувають "кримінальні авторитети"... І що там може статися з Саакашвілі... Там немає МРТ, нічого немає. Тому ситуація огидна з Михайлом Саакашвілі. Шалено дурна з погляду грузинської влади", – заявив Дмитро Гордон на телеканалі "Україна 24".

Також український журналіст заявив, що на становище Саакашвілі впливають "злодії в законі", з якими колишньому президентові Грузії вдалося впоратися за його управління країною.

Як розвивалася ситуація 27 жовтня

  • Вранці Саакашвілі вкотре відмовився від переведення до тюремної лікарні.
  • Вдень зі іменитим в'язнем змогла зустрітися Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, колишній президент Грузії каже, що не припиняє голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та виступає проти примусового годування.
  • Спробував до Саакашвілі пройти український журналіст Дмитро Гордон. Однак після прильоту в Тбілісі його навіть не випустили з аеропорту.
  • Увечері після повернення до Києва Дмитро Гордон заявив, що намагатиметься дістатися Міхеїла Саакашвілі, попри те, що його не хочуть пускати до Грузії. Про це він сказав у коментарі "Сьогодні" в аеропорту "Бориспіль".
  • Увечері ще один адвокат політика зачитав новий лист Саакашвілі, в якому той відмовився від будь-якого пов'язаного з голодуванням лікування, забору у нього аналізів, надання послуг бригади реанімобіля та обстежень.

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