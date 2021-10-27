Гордон: "У Саакашвілі відмовляють внутрішні органи, чотири рази приїздила реанімація"

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету з реформ України Міхеїл Саакашвілі голодує вже 27 днів та його стан критичний.
Про це заявив в ефірі "Ток-Шоу №1" на телеканал "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон, якого влада Грузії не впустила в країну вранці 27 жовтня.
Стан здоров'я
"Ситуація... Я не люблю слово "критична", але це слово відповідає своєму сенсу. Михайло Саакашвілі голодує вже 27 днів. На сьогодні мінус 14 кг ваги, відмовляють внутрішні органи, чотири рази була в нього реанімація. Грузинська влада каже, що його треба перевести до тюремної лікарні, але вона контролюється не хочу навіть говорити, ким. Крім цього, там перебувають "кримінальні авторитети"... І що там може статися з Саакашвілі... Там немає МРТ, нічого немає. Тому ситуація огидна з Михайлом Саакашвілі. Шалено дурна з погляду грузинської влади", – заявив Дмитро Гордон на телеканалі "Україна 24".
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Також український журналіст заявив, що на становище Саакашвілі впливають "злодії в законі", з якими колишньому президентові Грузії вдалося впоратися за його управління країною.
Як розвивалася ситуація 27 жовтня
- Вранці Саакашвілі вкотре відмовився від переведення до тюремної лікарні.
- Вдень зі іменитим в'язнем змогла зустрітися Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, колишній президент Грузії каже, що не припиняє голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та виступає проти примусового годування.
- Спробував до Саакашвілі пройти український журналіст Дмитро Гордон. Однак після прильоту в Тбілісі його навіть не випустили з аеропорту.
- Увечері після повернення до Києва Дмитро Гордон заявив, що намагатиметься дістатися Міхеїла Саакашвілі, попри те, що його не хочуть пускати до Грузії. Про це він сказав у коментарі "Сьогодні" в аеропорту "Бориспіль".
- Увечері ще один адвокат політика зачитав новий лист Саакашвілі, в якому той відмовився від будь-якого пов'язаного з голодуванням лікування, забору у нього аналізів, надання послуг бригади реанімобіля та обстежень.