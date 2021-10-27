Гордон: "У Саакашвілі відмовляють внутрішні органи, чотири рази приїздила реанімація"

Журналіст заявив про жахливий стан голодуючого вже майже місяць політика

Дмитро Гордон розповів, що зараз відбувається із Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету з реформ України Міхеїл Саакашвілі голодує вже 27 днів та його стан критичний.

Про це заявив в ефірі "Ток-Шоу №1" на телеканал "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон, якого влада Грузії не впустила в країну вранці 27 жовтня.

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Стан здоров'я

"Ситуація... Я не люблю слово "критична", але це слово відповідає своєму сенсу. Михайло Саакашвілі голодує вже 27 днів. На сьогодні мінус 14 кг ваги, відмовляють внутрішні органи, чотири рази була в нього реанімація. Грузинська влада каже, що його треба перевести до тюремної лікарні, але вона контролюється не хочу навіть говорити, ким. Крім цього, там перебувають "кримінальні авторитети"... І що там може статися з Саакашвілі... Там немає МРТ, нічого немає. Тому ситуація огидна з Михайлом Саакашвілі. Шалено дурна з погляду грузинської влади", – заявив Дмитро Гордон на телеканалі "Україна 24".

Також український журналіст заявив, що на становище Саакашвілі впливають "злодії в законі", з якими колишньому президентові Грузії вдалося впоратися за його управління країною.

Як розвивалася ситуація 27 жовтня