Новий шантаж від Саакашвілі: політик відмовився від ліків

Саакашвілі заявив, що тепер його життя залежить від кожного грузина

Саакашвілі вважає, що тепер його життя залежить від громадян Грузії / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі, який знаходиться у СІЗО Руставі вже місяць, пішов на нове протистояння з владою. Тепер він відмовився приймати лікування для полегшення голодування та здавати аналізи.

Про це повідомляє агентство "Грузія online" з посиланням на новий лист Саакашвілі, який знаменитий ув'язнений зміг передати на волю, домігшись напередодні послаблення умов утримання в СІЗО.

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Що цього разу

Як зазначається у новому листі Міхеїла Саакашвілі, тюремна адміністрація не виконала рекомендацій, виданих консиліумом лікарів.

"Як ви знаєте, раніше я співпрацював із призначеним урядом медичним консиліумом з єдиною метою — зберегти мінімальну працездатність та розумову здатність до дня виборів, сьогодні я завершую цю співпрацю. Я вдячний членам консиліуму, і мені дуже шкода, що уряд не прислухався до їхньої основної рекомендації. Після сьогоднішнього дня я більше не прийматиму лікування, яке полегшує голодування і не сдаватиму аналізи. Я приїхав до Грузії, оскільки вважав, що наша країна рухається до повного тоталітаризму та звільнення від грузинів, хоча б на цих виборах ми маємо спробувати зупинити це", – сказав у новому зверненні до своїх прихильників Саакашвілі.

Також політик повідомив, що його голодування продовжується, а його життя залежить від кожного грузина, який має прийти на вибори у суботу.

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Ситуація