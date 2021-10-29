Лиза Ясько: "Состояние Саакашвили критическое!"

Депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, который уже месяц находится в СИЗО Рустави.
Об этом Лиза Ясько рассказала в программе "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24".
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"Состояние критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку, потому что, как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", – заявила Лиза Ясько в эфире "Украина 24".
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Елизавета также отметила, что варианты возвращения Саакашвили в Украину есть.
"Процесс его передачи возможен. Для этого существуют различные юридические пути. Необязательно нужно его заявление для этого, это вопрос политический, который должен решаться на самом высоком уровне", — подчеркнула нардеп.
События 29 октября
- Михеил Саакашвили пошел на новое противостояние с властями. Теперь он отказался принимать лечение для облегчения голодовки и сдавать анализы.
- Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Об этом он написал в очередном послании из тюрьмы.
- Политик голодает уже 30-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
- Мама политика Гиули Аласания рассказала в интервью, что ее сын не нуждается в помиловании.
- Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в интервью, что досрочное освобождение узника или его передача Украине – исключены.