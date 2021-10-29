Лиза Ясько: "Состояние Саакашвили критическое!"

Девушка Михеила Саакашвили сообщила последние данные о состоянии здоровья политика

Депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, который уже месяц находится в СИЗО Рустави.

Об этом Лиза Ясько рассказала в программе "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24".

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"Состояние критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку, потому что, как он говорит, что его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", – заявила Лиза Ясько в эфире "Украина 24".

Елизавета также отметила, что варианты возвращения Саакашвили в Украину есть.

"Процесс его передачи возможен. Для этого существуют различные юридические пути. Необязательно нужно его заявление для этого, это вопрос политический, который должен решаться на самом высоком уровне", — подчеркнула нардеп.

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