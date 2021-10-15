У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией

Окружение Михеила Саакашвили, который продолжает находиться в тюрьме Рустави, заявляет об ухудшении здоровья третьего президента Грузии.
Об этом сообщает местное агентство "Грузия онлайн".
Ухудшение здоровья
Грузинские СМИ передают, что на десятый день голодовки личный врач экс-президента сообщил о серьезном ухудшении состояния своего пациента. По словам адвокатов, политик похудел почти на 15 килограмм, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
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По просьбе министерства юстиции Минздрав начал собирать группу врачей, которая займется мониторингом состояния Саакашвили. В ее состав вошли эксперт в области кардиологии, эндокринолог, невролог, специалист в области гематологии и трансфузиологии, а также личный врач бывшего президента.
Вторая неделя голодовки
- Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
- Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. Отказался даже от меда с соком. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.
- 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
- Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.