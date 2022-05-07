Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Буш назвав Зеленського Черчіллем наших днів. Ми з'ясували, що спільного та різного у цих політиків

Розбір
Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 12:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обидва протистояли потужним арміям супротивника, але при цьому лише один знав військову справу професійно
Двоє політиків, які боролися з фашизмом / Колаж "Сьогодні"
Двоє політиків, які боролися з фашизмом / Колаж "Сьогодні"

З легко язика 43 президента США Джорджа Буша лідера України Володимира Зеленського тепер порівнюють із прем'єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчиллем. "Я мав честь поговорити кілька хвилин із президентом Зеленським – Вїнстоном Черчиллем нашого часу", – написав в Instagram після розмови по телефону Буш-молодший.

Сайт "Сьогодні" порівняв нашого лідера з легендарним англійцем, визначивши п'ять подібних моментів та п'ять відмінностей між ними.

Реклама

"Брати"

Насамперед відзначається схожість обох лідерів у зрості. Різниця у зрості між Черчиллем та Зеленським 2 см. Британський політик був 1,68 м на зріст, а наш президент – 1,7 м. Серед політиків антигітлерівської коаліції британець був найнижчим. Наприклад, зріст 32-го американського президента Франкліна Рузвельта був 1,88 м, а радянського диктатора Йосипа Сталіна – 1,71 м.

На Ялтинській конференції у лютому 1945 року
На Ялтинській конференції у лютому 1945 року

Як і Вїнстон Черчилль під час Другої світової війни (1 вересня 1939 — 2 вересня 1945 рр.) лідер України разом із усім українським народом протистоїть у рази переважаючій армії. Майже 80 років тому разом із силами, розкиданими в англійських колоніях по всьому світу, на момент початку війни армія Його величності налічувала 1 261 200 чоловік. Загальна чисельність вермахту у цей період становила 3 214 000 людей.

Реклама

Так само як і Черчилль Володимир Зеленський вибрав форму спілкування з громадянами своєї країни за допомогою постійних звернень. Риторика виступів обох політиків войовнича без будь-якої дипломатії. У день нападу Гітлера на СРСР 21 червня 1941 року Черчилль промовив у британському парламенті:

"Ми боротимемося з ним на суші, ми боротимемося з ним на морі, ми боротимемося з ним у повітрі, поки з Божою допомогою не позбавимо землю від його тіні і не звільнимо народи від його ярма. Будь-яка людина чи держава, що борються проти нацизму, отримають нашу допомогу".

"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною! Тільки не за 30 метрів, як із Макроном і Шольцом, як він їх приймає. Адже я сусід. Мене не треба за 30 метрів тримати. Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік. Сядь зі мною та поговори. Ми нікому не загрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки та не захоплюємо чужі землі ", – заявив, наприклад, Зеленський на початку березня під час спілкування із журналістами.

Опозиція

Обидва політики мали складні стосунки з опозицією. Черчилль же примудрився отримати опозицію всередині своєї Консервативної партії. Ряд членів його кабінету, включаючи міністра закордонних справ лорда Галіфакса, виступали за переговори з Німеччиною та за досягнення миру на умовах Гітлера. Однак глава кабінету міністрів вирішив йти до кінця, налагоджуючи зв'язки з потенційними союзниками у цій боротьбі, нехай вони і були класовими ворогами.

Реклама

Як вважають історики, саме завзятість Черчилля призвела до створення антигітлерівської коаліції, яка зрештою перемогла Німеччину, Італію та Японію. Сьогодні ж президент України зміг сколотити потужну антипутінську коаліцію і домогтися такого об'єднання країн ЄС, якого, як зізнаються політологи, цей союз ніколи не мав.

Західні політики приїжджають до Зеленського до Києва цілими делегаціями, як було 13 квітня з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії
Західні політики приїжджають до Зеленського до Києва цілими делегаціями, як було 13 квітня з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії

Відмінності

Перша та суттєва різниця між Зеленським та Черчиллем – український лідер не є політиком. Британець же ввібрав ази політичних ігор, виховуючись у сім'ї потомствених парламентаріїв. Його батько – лорд Рендольф Генрі Спенсер Черчилль був відомим політиком, депутатом Палати громад від Консервативної партії, обіймав посаду Канцлера казначейства. Тим не менш, Вінстон почав свою політичну кар'єру без допомоги батька – до цього моменту лорд Рендольф помер.

Друга істотна відмінність – Черчилль очолив боротьбу свого народу проти Німеччини, будучи професійним військовим і мав багатий військовий досвід, а, як відомо, Володимир Зеленський не служив в армії.

Прем'єр Великобританії у 1895 році закінчив Королівське військове училище у Сандхерсті. Потім як військовий журналіст побував на Кубі під час повстання місцевого населення проти іспанців, під час придушення повстання пуштунських племен – у Малаканді (сучасний Пакистан) і брав участь в останній кавалерійській атаці британської армії в Судані в 1898 році.

Черчілль (у центрі) на військовій службі в 1918 році
Черчілль (у центрі) на військовій службі в 1918 році

Різне ставлення у цих політиків до алкоголю. Як відомо, наш президент більше вважає за краще займатися спортом, про що до війни регулярно повідомляв на своїй сторінці в Інстаграм. Про британського прем'єра було відомо, що він починав день із келиха брюта і протягом дня міг легко спустошити пляшечку гарного коньяку.

Щоправда, у юності Черчилль захоплювався фехтуванням. У старших класах він зайнявся фехтуванням і навіть став чемпіоном школи 1892 року. Зеленський віддає перевагу бігу та тренажерному залу.

Ще одна важлива відмінність – Черчилль є лауреатом Нобелівської премії. Правда, не миру, як можна було б припустити за його внесок у боротьбу з фашистською Німеччиною (тоді її довелося б розділити з диктатором Сталіним), а за літературою. Справа в тому, що ще у студентські роки майбутній політик захоплювався прозою. У його літературному доробку є автобіографія, повісті та романи.

У 1953 році Нобелівський комітет відзначив лондонського політика найвищою нагородою в галузі літератури "за високу майстерність творів історичного та біографічного характеру, а також за блискуче ораторське мистецтво, за допомогою якого відстоювалися вищі людські цінності".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Військові злочини Росії не матимуть терміну давності: головні заяви влади за 6 травня Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 7 травня
1
Особовий склад 25 100
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 84
Засоби ППО
8
РСЗВ 172
РСЗВ
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Кораблі/катери 11
Кораблі/катери
11
Транспорт 1934
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об’єднаних сил ЗСУ. За особисту мужність, професійну організацію оборони і ефективне командування діями особового складу та частинами, що ведуть бойові дії у найважливіших напрямках, удостоєний звання Герой України.
Історія героя
Герої не вмирають!

Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.

Історія звитяги
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти