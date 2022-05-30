Чи готова Польща стати гарантом безпеки України? Дуда дав відповідь

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова виступити гарантом безпеки України. Для цього потрібно, щоб Київ звернувся з такою пропозицією.
Про це Анджей Дуда сказав в інтерв'ю CNN.
Деталі
Дуда вважає, що для Польщі як для сусідньої країни це питання досить принципове і бажане.
"Володимир Зеленський вже запитував, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті – так, Польща братиме участь в цьому", — сказав президент Польщі.
Україна озвучила очікування від саміту НАТО
Після зустрічі очільників країн НАТО, яка відбулася 29 травня, Україна очікує посилення санкції проти Російської Федерації. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
За її словами, нині Україна очікує від країн Північноатлантичного альянсу:
- торговельне ембарго на імпорт російських енергоресурсів;
- закриття всіх можливостей для обходу санкцій;
- направлення заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;
- відмову від розрахунків у російських рублях;
- відключення всіх російських банків від SWIFT;
- розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;
- заборону трансляції всіх російських пропагандистських каналів.
"Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, направила сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й сплативши за це європейськими грошима. Тисячі українців уже стали жертвами такої політики", — зазначила Стефанішина.
Також вона наголосила, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані Росією території.
Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона лишається в силі.