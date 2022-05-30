Чи готова Польща стати гарантом безпеки України? Дуда дав відповідь

Президент сусідньої країни дав чітку відповідь

Дуда розповів, чи стане Польща гарантом безпеки України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова виступити гарантом безпеки України. Для цього потрібно, щоб Київ звернувся з такою пропозицією.

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв'ю CNN.

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Дуда вважає, що для Польщі як для сусідньої країни це питання досить принципове і бажане.

"Володимир Зеленський вже запитував, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті – так, Польща братиме участь в цьому", — сказав президент Польщі.

Україна озвучила очікування від саміту НАТО

Після зустрічі очільників країн НАТО, яка відбулася 29 травня, Україна очікує посилення санкції проти Російської Федерації. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, нині Україна очікує від країн Північноатлантичного альянсу:

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торговельне ембарго на імпорт російських енергоресурсів;

закриття всіх можливостей для обходу санкцій;

направлення заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;

відмову від розрахунків у російських рублях;

відключення всіх російських банків від SWIFT;

розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;

заборону трансляції всіх російських пропагандистських каналів.

"Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, направила сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й сплативши за це європейськими грошима. Тисячі українців уже стали жертвами такої політики", — зазначила Стефанішина.

Також вона наголосила, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані Росією території.

Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона лишається в силі.

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