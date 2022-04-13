Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці — Подоляк

Лідеру "Опозиційної платформи — За життя" зараз безпечніше буде за ґратами

Подоляк прокоментував затримання Медведчука/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував затримання голови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Він зазначив, що якби політик був у РФ, то його б там рано чи пізно ліквідували.

Про це Подоляк написав у Twitter.

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"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", — написав Подоляк.

Справа Медведчука

Народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

На момент нападу Росії на Україну він повинен був перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. Адвокатка Медведчука продовжує запевняти, що "клієнт столицю не покинув", а лише перебрався в безпечне місце, про яке ніхто з правоохоронців не знає .

. На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").

– його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР"). 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили в середині листопада до 14 січня.

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