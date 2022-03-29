Представник російської сторони на переговорах з Україною чомусь розглядав флакон з антисептиком

Мединський та Арахамія перед початком переговорів у Стамбулі. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава делегації РФ Володимир Мединський на переговорах з Україною у Стамбулі став розглядати флакон з антисептиком. Він подумав, що то горілка.

Про це розповів глава делегації України Давид Арахамія у своєму Telegram. Він опублікував відео з зустрічі у палаці Долмабахче.

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На кадрах чутно, як Арахамія підказав Мединському, що це антисептик.

Далі по темі Мединський на переговорах переплутав антисептик з горілкою, але йому допоміг Арахамія (відео)

"Горілка подумав", – відповів Мединський.

Відео Арахамія підписав так: "Пояснюю Мединському, як виглядає антисептик. Він подумав, що на столі – горілка..."

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Переговори Україна – Росія

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав головні вимоги до РФ на переговорах у Туреччині:

Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.

Наразі за жодним пунктом сторони не домовилися.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки.

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Спочатку російська сторона говорила мовою ультиматумів, зараз розмова більш конструктивна. Українська делегація озвучила принципові позиції, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський.