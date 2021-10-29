Україна не отримає Саакашвілі – гучна заява прем’єр Грузії

Гарібашвілі пояснив, чому влада не дозволяє перевезти Саакашвілі з тюремної лікарні до приватної клініки

Іраклій Гарібашвілі дав зрозуміти – Саакашвілі залишиться за ґратами. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що дострокове звільнення в'язня або його передача Україні – виключені.

Про це він сказав в інтерв'ю грузинським ЗМІ, пише Ехо Кавказу.

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Він вважає, що передача Україні політика чи його дострокове звільнення означатиме, що грузинська влада не поважає законів країни і нібито вона не може піти на такий крок.

"Звичайно, дострокове звільнення Саакашвілі виключено. Також виключено його передача Україні. Якщо ми зробимо одне чи інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку", – сказав Гарібашвілі.

А ось відмову перевезти Саакашвілі із в'язниці до цивільної клініки він пояснює тим, що це може спровокувати зіткнення прихильників політика з поліцією.

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"Згідно з його планом, ми повинні перевезти його до приватної клініки. Вам відомо, що у приватній клініці немає жодних умов безпеки. Зараз ковід. Там багато пацієнтів, відвідувачів. Немає жодних заходів безпеки. Далі їх план полягає в тому, щоб мобілізувати кілька тисяч людей, 4-5 або 10 тис. Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби та перебувати у вічному хаосі та заворушеннях", – додав грузинський прем'єр.

Що з Саакашвілі у грузинській в'язниці

Політик голодує вже 29-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.

27 жовтня до нього у в'язницю приїхала українська омбудсменка Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.

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28 жовтня тюремники вперше пішли на поступки Саакашвілі – йому дозволили передавати листи адвокатам. Але й політик також пішов на поступки.