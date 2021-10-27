Саакашвілі відмовився від медичної допомоги

Омбудсмен Людмила Денісова просить негайного реагування, якщо стан здоров'я політика погіршиться

Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ за президента України Міхеїл Саакашвілі, який голодує вже 27 день у в'язниці Руставі, відмовився від будь-якої медичної допомоги.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

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"Це загроза його життю. У разі погіршення стану здоров'я Міхеїла, прошу негайного реагування та надання професійної медичної підтримки у цивільному медичному закладі", – йдеться у повідомленні.

Стан здоров'я Саакашвілі

Саакашвілі відвідав консиліум лікарів, який рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі та його захисники виступили категорично проти його переведення до клініки 18-го пенітенціарного закладу тому, що політику там не буде забезпечено безпеку.

24 жовтня Саакашвілі довелося прямо у тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізи.

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27 жовтня до нього приїхала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка повідомила, що політик мав 4 кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники).

Голодуючого Саакашвілі можуть силою змусити їсти. Політик висловився проти цього.

Що відомо про затримання

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.