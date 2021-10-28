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Тюремники вперше пішли на поступки Саакашвілі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 жовтня, 20:01
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Міхеїлу Саакашвілі дозволили передавати листи адвокатам. Опозиціонер також пішов на поступки
Прихильники колишнього президента Грузії дуже переживають за його здоров'я / Колаж "Сьогодні"
Прихильники колишнього президента Грузії дуже переживають за його здоров'я / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі домігся того, що йому розблокували можливість спілкування з адвокатами.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" із посиланням на адвоката політика Дмитра Садзаглішвілі.

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Дозволив взяти аналізи

"Вирішено проблеми у зв'язку з комунікацією з Міхеїлом Саакашвілі. Нам надано можливість комунікації у тій формі, яка виключить запис розмови між нами з боку Служби держбезпеки. Бар'єр фізично там присутній, проте залишено простір, щоб ми змогли обмінятися листами, у зв'язку з чим Міхеїл Саакашвілі припинив посилювати форму протесту – відмову від лікування, аналізів", – заявив адвокат.

Саакашвілі ще раз підтвердив повагу до лікарів, членів консиліуму і вибачився перед ними за те, що сьогодні протягом кількох годин не зустрівся з ними через посилення форми свого протесту. Тепер Саакашвілі погодився співпрацювати з лікарями, проте голодування продовжує.

Як розвивалися події 28 жовтня

  • Вранці колишній президент Грузії повідомив, що йому повністю заблокували можливість спілкування з адвокатами.
  • Вдень стало відомо, що до в'язниці прибув консиліум лікарів, які мали оцінити стан здоров'я Саакашвілі та дати подальші рекомендації. Однак опозиціонер відмовився.
  • Також стало відомо, що грузинські журналісти знайшли нібито постраждалого у 2012 році від зґвалтування віником у Глданській в'язниці чоловіка, який тоді був ув'язненим. Чоловік на камеру зізнався, що змушений був виконати цю роль під тиском працівника пенітенціарної установи.

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