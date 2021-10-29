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Украина не получит Саакашвили – громкое заявление премьера Грузии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 октября, 11:41
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Гарибашвили объяснил, почему власти не разрешают перевезти Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику
Ираклий Гарибашвили дал понять - Саакашвили останется за решеткой. Коллаж "Сегодня"
Ираклий Гарибашвили дал понять - Саакашвили останется за решеткой. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что досрочное освобождение узника или его передача Украине – исключены.

Об этом он сказал в интервью грузинским СМИ, передает Эхо Кавказа.

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Он считает, что передача Украине политика или его досрочное освобождение будет означать, что грузинская власть не уважает законов страны и якобы они не могут пойти на такой шаг.

"Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", – сказал Гарибашвили.

А вот отказ перевезти Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику он объясняет тем, что это может спровоцировать столкновения сторонников политика с полицией.

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"Согласно его плану, мы должны перевезти его в частную клинику. Вам известно, что в частной клинике нет никаких условий безопасности. Сейчас ковид. Там много пациентов, посетителей. Нет никаких мер безопасности. Далее их план заключается в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек, 4-5 или 10 тыс. Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках", – добавил грузинский премьер.

Что с Саакашвили в грузинской тюрьме

Политик голодает уже 29-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинским омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре кризиса – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.

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28 октября тюремщики впервые пошли на уступки Саакашвили. Ему разрешили передавать письма адвокатам. Но и политик также пошел на уступки.

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