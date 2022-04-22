Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Арсеній Яценюк: Маріуполь – це одна із найбільших трагедій після Другої світової війни

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 08:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голова КБФ просить захисників Маріуполя триматися та вижити, а Захід – надати ЗСУ ще більше озброєння
Ситуація у Маріуполі надзвичайно складна, заявив Арсеній Яценюк.
Ситуація у Маріуполі надзвичайно складна, заявив Арсеній Яценюк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Заява Путіна про цілковите захоплення Маріуполя – неправдива, у місті надзвичайно складна ситуація, проте українські воїни борються. Останньою точкою оборони в Маріуполі залишається один із найбільших металургійних комбінатів України.

Про це розповів голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі радіо BBC Scotland.

Реклама

"Маріуполь – це одна із найбільших трагедій після Другої світової війни. Один з найяскравіших прикладів надзвичайної сміливості та мужності воїнів, які борються проти озброєної до зубів російської армії. "Азовсталь" – один із найбільших металургійних комбінатів в Україні та остання точка оборони в місті", – наголосив він.

Прем'єр-міністр 2014-2016 років підкреслив, що ситуація в Маріуполі критична, місто перебуває в оточенні майже півтора місяця, але російські загарбники не дають відкрити гуманітарний коридор для цивільного населення.

"Ситуація є надзвичайно складною. Це кривава війна. Я молюсь за українські війська, які тримають оборону в Маріуполі. Це і гуманітарна катастрофа. Населення Маріуполя становило 400 тисяч. За нашими даними, приблизно 120 тисяч досі залишаються у місті без їжі, без електрики, без питної води, без жодних медичних препаратів. Без будь якого шансу на виживання. Український уряд закликав нацистську Росію забезпечити гуманітарний коридор для цивільного населення. Проте цього не сталося. І причина проста – тільки ми вирішимо відкрити такий гуманітарний коридор, як вже наступної миті Росія починає бомбити", – розповів Яценюк радіослухачам.

За його словами, Путін вірить, що може присвятити хоча б якусь перемогу чи захоплення територій до 9 травня. Що може захопити частини Донецької та Луганської областей на сході України, а також південь України – сухопутний коридор до Криму. Саме тому він розпочав широкомасштабний наступ.

"Вважаю, ми дамо гідну відсіч і, звичайно, потрібно ще більше допомоги Збройним силам України: більше важкого озброєння, протиракетного озброєння та зенітно-ракетних комплексів, аби боротися проти переважаючої в силі російської армії",- підкреслив Арсеній Яценюк.

Напередодні інтерв'ю він написав у своєму пості на Facebook:

Реклама

"Героїзм Азову і усіх захисників, які не дають путіну взяти Маріуполь, – надихаючий і неймовірний. Кожен захисник – історична постать. Ми пишаємося вами. Ваші серця – повні відваги, ваші подвиги – гордість для всіх поколінь українців. Тримайтесь і виживіть".

Путін знову збрехав

21 квітня президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі й наказав нібито скасувати його, оскільки хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що окупанти "взяли під контроль" український Маріуполь і нібито потрібно 3-4 дні для того, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

Через декілька годин радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі ведеться бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь". Все це відбувається на тлі заяви міжнародного злочинця Володимира Путіна про відмову від штурму підприємства, у бомбосховищах якого перебувають сотні мирних мешканців.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько На останньому відео з Москви Путін виглядає як потвора, у нього на спині горб (відео) Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
Історія героя
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти