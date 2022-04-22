Арсеній Яценюк: Маріуполь – це одна із найбільших трагедій після Другої світової війни

Голова КБФ просить захисників Маріуполя триматися та вижити, а Захід – надати ЗСУ ще більше озброєння

Ситуація у Маріуполі надзвичайно складна, заявив Арсеній Яценюк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Заява Путіна про цілковите захоплення Маріуполя – неправдива, у місті надзвичайно складна ситуація, проте українські воїни борються. Останньою точкою оборони в Маріуполі залишається один із найбільших металургійних комбінатів України.

Про це розповів голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі радіо BBC Scotland.

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"Маріуполь – це одна із найбільших трагедій після Другої світової війни. Один з найяскравіших прикладів надзвичайної сміливості та мужності воїнів, які борються проти озброєної до зубів російської армії. "Азовсталь" – один із найбільших металургійних комбінатів в Україні та остання точка оборони в місті", – наголосив він.

Прем'єр-міністр 2014-2016 років підкреслив, що ситуація в Маріуполі критична, місто перебуває в оточенні майже півтора місяця, але російські загарбники не дають відкрити гуманітарний коридор для цивільного населення.

"Ситуація є надзвичайно складною. Це кривава війна. Я молюсь за українські війська, які тримають оборону в Маріуполі. Це і гуманітарна катастрофа. Населення Маріуполя становило 400 тисяч. За нашими даними, приблизно 120 тисяч досі залишаються у місті без їжі, без електрики, без питної води, без жодних медичних препаратів. Без будь якого шансу на виживання. Український уряд закликав нацистську Росію забезпечити гуманітарний коридор для цивільного населення. Проте цього не сталося. І причина проста – тільки ми вирішимо відкрити такий гуманітарний коридор, як вже наступної миті Росія починає бомбити", – розповів Яценюк радіослухачам.

За його словами, Путін вірить, що може присвятити хоча б якусь перемогу чи захоплення територій до 9 травня. Що може захопити частини Донецької та Луганської областей на сході України, а також південь України – сухопутний коридор до Криму. Саме тому він розпочав широкомасштабний наступ.

"Вважаю, ми дамо гідну відсіч і, звичайно, потрібно ще більше допомоги Збройним силам України: більше важкого озброєння, протиракетного озброєння та зенітно-ракетних комплексів, аби боротися проти переважаючої в силі російської армії",- підкреслив Арсеній Яценюк.

Напередодні інтерв'ю він написав у своєму пості на Facebook:

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"Героїзм Азову і усіх захисників, які не дають путіну взяти Маріуполь, – надихаючий і неймовірний. Кожен захисник – історична постать. Ми пишаємося вами. Ваші серця – повні відваги, ваші подвиги – гордість для всіх поколінь українців. Тримайтесь і виживіть".

Путін знову збрехав

21 квітня президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі й наказав нібито скасувати його, оскільки хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що окупанти "взяли під контроль" український Маріуполь і нібито потрібно 3-4 дні для того, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

Через декілька годин радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі ведеться бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь". Все це відбувається на тлі заяви міжнародного злочинця Володимира Путіна про відмову від штурму підприємства, у бомбосховищах якого перебувають сотні мирних мешканців.