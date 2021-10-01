Саакашвілі в наручниках – перші кадри арешту показали по ТБ в Грузії (відео)

Грузинські ЗМІ опублікували перші кадри затримання глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013 рр) Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років.
Про це, зокрема, повідомляє агентство "Грузія онлайн".
За наявною інформацією, Саакашвілі вже перевезений до пенітенціарної установи №12 в Руставі. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що "було вибрано такий час і місце, щоб перешкоджання затриманню були мінімальні".
За інформацією гендиректора Телекомпанії "Мтаваров Архи" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.
Перед арештом Саакашвілі зробив відео-звернення до своїх прихильників і закликав їх до участі у виборах, призначених на завтра 2 жовтня. Завтра його у в'язниці відвідає народний захисник Грузії Ніно Ломджарія.
Як розвивалися події
- Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
- У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.
- При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
- Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.
- "Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.