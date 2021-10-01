Саакашвілі в наручниках – перші кадри арешту показали по ТБ в Грузії (відео)

Зараз екс-президент Грузії переведений до пенітенціарної установи №12 в Руставі

Вранці Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії, ввечері його доставили в СІЗО / Колаж "Сьогодні"

Грузинські ЗМІ опублікували перші кадри затримання глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013 рр) Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років.

Про це, зокрема, повідомляє агентство "Грузія онлайн".

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За наявною інформацією, Саакашвілі вже перевезений до пенітенціарної установи №12 в Руставі. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що "було вибрано такий час і місце, щоб перешкоджання затриманню були мінімальні".

За інформацією гендиректора Телекомпанії "Мтаваров Архи" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.

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Перед арештом Саакашвілі зробив відео-звернення до своїх прихильників і закликав їх до участі у виборах, призначених на завтра 2 жовтня. Завтра його у в'язниці відвідає народний захисник Грузії Ніно Ломджарія.

Як розвивалися події