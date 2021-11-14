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Девять депутатов отказались от еды в поддержку Саакашвили

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 ноября, 18:34
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Экс-президент Грузии голодает уже 45 день
Давид Киркитадзе (за трибуной) и другие депутаты, объявившие голодовку в поддержку Михеила Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"
Давид Киркитадзе (за трибуной) и другие депутаты, объявившие голодовку в поддержку Михеила Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

В Грузии девять депутатов парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку, требуя перевести экс-президента Михеила Саакашвили в обычную медклинику.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием — перевести Саакашвили в многофункциональную клинику", — заявил один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе.

Голодовку объявили Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.

Ранее, 3 ноября, голодовку начала лидер партии Дроа и депутат парламента Елене Хоштария.

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Как развивались события

  • Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
  • Кроме того, Саакашвили доставляли в новую тюрьму с применением силы, в лифт его вообще заносили. Политик даже не стал описывать действия грузинских силовиков, указав: "Без комментариев". На входе в здание Саакашвили цеплялся за стену, но его затолкали внутрь. А потом, из-за его сопротивления, несколько человек буквально занесли Саакашвили в лифт, после чего просто несли его по коридору до палаты.
  • Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.
  • Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Задержание Саакашвили

Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.

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