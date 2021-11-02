"Вся в'язниця сміється": противники Саакашвілі запідозрили його в імітації голодування

Саакашвілі голодує вже 33-й день

Саакашвілі вважає, що тепер його життя залежить від громадян Грузії / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе вважає, що який перебуває в СІЗО колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі імітує голодування. Про це пише Грузія онлайн .

"Якщо людина місяць голодує, це її право, ми тут ні до чого. Наш обов'язок — підтримувати стандарти прав людини і надавати відповідну медичну допомогу, що робить уряд", – сказав політик.

Він зазначив, що вся в'язниця з нього сміється через те, що він любить газування.

Реклама

"Я ще раз повторю, що вся в'язниця сміється з того, що він любить лимонад. Ми раді, що реально його здоров'я не перебуває під загрозою. Загалом це питання не викликає інтересу, коли один із в'язнів голодує. Одне з в'язнів — це Саакашвілі". , на якому лежить вина у тяжчих злочинах", – сказав він.

Водночас, один із лідерів "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе, напередодні заявляв, що людина може без їжі прожити 40 днів і, якщо Саакашвілі на 41-й день буде живим і здоровим, то ця тема про його голодування закриється.

"Всі ми чули, що людина може голодувати 40 днів, і ми чекаємо 41-го дня, і я впевнений, що ця людина буде здоровою. Тоді більше не буде приводу для розмов ні в мене, ні в декількох телеканалів", – сказав він. .

Раніше опозиційний депутат парламенту Грузії Тако Чарквіані заявив, що Міхеїл Саакашвілі винен припинити голодування , оскільки він потрібний для боротьби, яку Грузія веде з Росією.

Голодівка Саакашвілі

Політик голодує вже 33-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .

27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

1 листопада Саакашвілі передав послання , що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.

Ситуація у Грузії

30 жовтня у Грузії проходив другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів. Голосування відігравало важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці .

Реклама

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

За даними ЦВК республіки, представники правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобули перемогу в 19 з 20 міст. У Тбілісі чинний градоначальник Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.