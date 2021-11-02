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СЬОГОДНІ Влада Події

"Вся в'язниця сміється": противники Саакашвілі запідозрили його в імітації голодування

Наталія Магдик Наталія Магдик
2 листопада, 17:28
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Саакашвілі голодує вже 33-й день
Саакашвілі вважає, що тепер його життя залежить від громадян Грузії / Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі вважає, що тепер його життя залежить від громадян Грузії / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе вважає, що який перебуває в СІЗО колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі імітує голодування. Про це пише Грузія онлайн .

"Якщо людина місяць голодує, це її право, ми тут ні до чого. Наш обов'язок — підтримувати стандарти прав людини і надавати відповідну медичну допомогу, що робить уряд", – сказав політик.

Він зазначив, що вся в'язниця з нього сміється через те, що він любить газування.

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"Я ще раз повторю, що вся в'язниця сміється з того, що він любить лимонад. Ми раді, що реально його здоров'я не перебуває під загрозою. Загалом це питання не викликає інтересу, коли один із в'язнів голодує. Одне з в'язнів — це Саакашвілі". , на якому лежить вина у тяжчих злочинах", – сказав він.

Водночас, один із лідерів "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе, напередодні заявляв, що людина може без їжі прожити 40 днів і, якщо Саакашвілі на 41-й день буде живим і здоровим, то ця тема про його голодування закриється.

"Всі ми чули, що людина може голодувати 40 днів, і ми чекаємо 41-го дня, і я впевнений, що ця людина буде здоровою. Тоді більше не буде приводу для розмов ні в мене, ні в декількох телеканалів", – сказав він. .

Раніше опозиційний депутат парламенту Грузії Тако Чарквіані заявив, що Міхеїл Саакашвілі винен припинити голодування , оскільки він потрібний для боротьби, яку Грузія веде з Росією.

Голодівка Саакашвілі

Ситуація у Грузії

30 жовтня у Грузії проходив другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів. Голосування відігравало важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці .

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Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

За даними ЦВК республіки, представники правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобули перемогу в 19 з 20 міст. У Тбілісі чинний градоначальник Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.

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