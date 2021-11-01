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СЬОГОДНІ Влада Події

Саакашвілі не здається: він продовжує голодувати, загрожує та пише листи

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 листопада, 18:35
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Міхеїл Саакашвілі заявив, що всі грузини мають бути ображені тим, що сталося на виборах
Саакашвілі продовжує підбадьорювати прихильників / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі продовжує підбадьорювати прихильників / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У новій вісточці із СІЗО Руставі, де вже другий місяць знаходиться колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі, він заявив, що продовжує голодування, а також закликав усіх до нового опору владі.

Про це повідомляє агентство Грузія online".

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Листи на волю

"Я дуже злий і ображений, усі поважаючі себе грузини повинні бути злі і ображені. Пограбувала нас і позбавила нас нашого найголовнішого права – бути господарями країни", — про це йдеться у листі Саакашвілі, який він передав через адвоката Бека Басілаю.

Даєш революцію!

За словами Саакашвілі, в країні мають бути призначені дострокові вибори, а щоб вони відбулися, потрібна нова революція.

"Що ми повинні робити?! Тільки одне — ми повинні змусити заплатити ту ціну, яку народи, що поважають себе, змушують платити фальсифікуючу вибори, ми повинні відібрати владу і змусити відповісти перед законом. Так зробив наш сусід — Вірменія, там Пашинян боровся з олігархом, по калібру вчетверо більше за Іванішвілі, за яким стояла Росія і йому теж сфальсифікували вибори. Те саме зробили українці з Януковичем, коли той повністю перейшов на бік росіян, адже Янукович був у багато разів більш безтурботним та багатим, ніж Іванішвілі", – написав Саакашвілі.

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Революціонер також зазначив, що варто продовжувати відстоювати результати виборів у судах: "Звичайно, паралельно, ми маємо опротестовувати все, оскільки таких катастрофічних результатів спостережень не було ні у Вірменії, ні у Киргизстані, ні під час Революції троянд, але тепер у нас є повна легітимація для вуличних протестів та опору насильству".

Ситуація у Грузії

  • З вечора 31 жовтня у Грузії опозиція проводить мітинг перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі у центрі Тбілісі. Присутні протестують проти результатів місцевих виборів, де перемогла правляча партія "Грузинська мрія" .
  • Мати колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла, що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього – сфальшовані.
  • Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.

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