Саакашвілі не здається: він продовжує голодувати, загрожує та пише листи

Міхеїл Саакашвілі заявив, що всі грузини мають бути ображені тим, що сталося на виборах

Саакашвілі продовжує підбадьорювати прихильників / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У новій вісточці із СІЗО Руставі, де вже другий місяць знаходиться колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі, він заявив, що продовжує голодування, а також закликав усіх до нового опору владі.

Про це повідомляє агентство Грузія online".

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Листи на волю

"Я дуже злий і ображений, усі поважаючі себе грузини повинні бути злі і ображені. Пограбувала нас і позбавила нас нашого найголовнішого права – бути господарями країни", — про це йдеться у листі Саакашвілі, який він передав через адвоката Бека Басілаю.

Даєш революцію!

За словами Саакашвілі, в країні мають бути призначені дострокові вибори, а щоб вони відбулися, потрібна нова революція.

"Що ми повинні робити?! Тільки одне — ми повинні змусити заплатити ту ціну, яку народи, що поважають себе, змушують платити фальсифікуючу вибори, ми повинні відібрати владу і змусити відповісти перед законом. Так зробив наш сусід — Вірменія, там Пашинян боровся з олігархом, по калібру вчетверо більше за Іванішвілі, за яким стояла Росія і йому теж сфальсифікували вибори. Те саме зробили українці з Януковичем, коли той повністю перейшов на бік росіян, адже Янукович був у багато разів більш безтурботним та багатим, ніж Іванішвілі", – написав Саакашвілі.

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Революціонер також зазначив, що варто продовжувати відстоювати результати виборів у судах: "Звичайно, паралельно, ми маємо опротестовувати все, оскільки таких катастрофічних результатів спостережень не було ні у Вірменії, ні у Киргизстані, ні під час Революції троянд, але тепер у нас є повна легітимація для вуличних протестів та опору насильству".

Ситуація у Грузії