Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

"Він потрібний для боротьби з Росією". Грузини звернулися до Саакашвілі

Наталія Магдик Наталія Магдик
1 листопада, 13:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Саакашвілі просять припинити голодування
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі винен припинити голодування оскільки він необхідний війни боротьби, яку Грузія веде з Росією. Про це заявив опозиційний депутат парламенту Грузії Тако Чарквіані, пише видання. Погляд .

За його словами, якщо політик потрібний їхній країні живою.

Реклама

"Здоров'я, життя Саакашвілі дуже важливі для боротьби, яку ми зараз починаємо. Припинивши голодування, він би дуже став у нагоді для цієї боротьби, оскільки йде війна Грузії з Росією. Саакашвілі женемо Росією, і він потрібен живій нашій країні", – зазначила депутат.

Водночас кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько сказала, що йому стає гірше і він уже втратив понад 20 кг.

Нагадаємо, 30 жовтня у Грузії проходив другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Голосування відігравало дуже важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці .

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

Реклама

Результати виборів

За даними ЦВК республіки, представники правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобули перемогу в 19 з 20 міст. У Тбілісі чинний градоначальник Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.

Саакашвілі у в'язниці

Політик голодує вже 33-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .

27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.

Реклама

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

1 листопада 1991. . Верховна Рада України ухвалила Декларацію прав національностей України...

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

152 199

захворіло за тиждень в Україні

+9%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти