"Він потрібний для боротьби з Росією". Грузини звернулися до Саакашвілі

Саакашвілі просять припинити голодування

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі винен припинити голодування оскільки він необхідний війни боротьби, яку Грузія веде з Росією. Про це заявив опозиційний депутат парламенту Грузії Тако Чарквіані, пише видання. Погляд .

За його словами, якщо політик потрібний їхній країні живою.

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"Здоров'я, життя Саакашвілі дуже важливі для боротьби, яку ми зараз починаємо. Припинивши голодування, він би дуже став у нагоді для цієї боротьби, оскільки йде війна Грузії з Росією. Саакашвілі женемо Росією, і він потрібен живій нашій країні", – зазначила депутат.

Водночас кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько сказала, що йому стає гірше і він уже втратив понад 20 кг.

Нагадаємо, 30 жовтня у Грузії проходив другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Голосування відігравало дуже важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці .

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

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Результати виборів

За даними ЦВК республіки, представники правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобули перемогу в 19 з 20 міст. У Тбілісі чинний градоначальник Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.

Саакашвілі у в'язниці

Політик голодує вже 33-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи .

27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.

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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.