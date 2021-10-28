Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

Виїхали ні з чим: лікарі не змогли "достукатися" до Саакашвілі

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 жовтня, 17:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик віддав перевагу спілкуванню з колегою
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голодуючий у в'язниці Руставі колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі вважав за краще лікарям спілкування з опозиційним депутатом Ростом Чхеїдзе. Про це повідомляє видання Грулія Онлайн .

"Коли ми розмовляли, до нас заглянули і сказали, що консиліум зібрався. На питання чи зустрінеться він із консиліумом, Саакашвілі відповів відмовою, і ми продовжили розмову", – сказав він.


За його словами, Міхеїл Саакашвілі тримається дуже бадьоро і не потребує співчуття.

Реклама



"Коли я хотів поспівчувати та втішити його, він сам став мене підбадьорювати. Він з дуже великою надією дивиться на післязавтрашній день – на вибори. На його думку, благотворні зміни обов'язково відбудуться, і на це сподіваються всі, хто хоче найкращого для Грузії", – Розповів він.

Раніше виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджує, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. "Кожен крок колишнього президента Грузії у Руставській в'язниці фіксується відеокамерами, тому заяви, що він потай щось їсть, образливі ", – Сказав Накопія.

27 жовтня адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушівця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Крім того, журналіст Дмитро Гордон заявив, що його депортували із Грузії , куди він прибув, щоб підтримати голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі

Затримання Саакашвілі

  • Екс-президент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Через арешт політик оголосив голодування.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

150 204

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти