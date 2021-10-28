Виїхали ні з чим: лікарі не змогли "достукатися" до Саакашвілі

Голодуючий у в'язниці Руставі колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі вважав за краще лікарям спілкування з опозиційним депутатом Ростом Чхеїдзе. Про це повідомляє видання Грулія Онлайн .
"Коли ми розмовляли, до нас заглянули і сказали, що консиліум зібрався. На питання чи зустрінеться він із консиліумом, Саакашвілі відповів відмовою, і ми продовжили розмову", – сказав він.
За його словами, Міхеїл Саакашвілі тримається дуже бадьоро і не потребує співчуття.
"Коли я хотів поспівчувати та втішити його, він сам став мене підбадьорювати. Він з дуже великою надією дивиться на післязавтрашній день – на вибори. На його думку, благотворні зміни обов'язково відбудуться, і на це сподіваються всі, хто хоче найкращого для Грузії", – Розповів він.
Раніше виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджує, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. "Кожен крок колишнього президента Грузії у Руставській в'язниці фіксується відеокамерами, тому заяви, що він потай щось їсть, образливі ", – Сказав Накопія.
27 жовтня адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушівця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Крім того, журналіст Дмитро Гордон заявив, що його депортували із Грузії , куди він прибув, щоб підтримати голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі
Затримання Саакашвілі
- Екс-президент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Через арешт політик оголосив голодування.