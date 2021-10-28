Уехали ни с чем: врачи не смогли "достучаться" к Саакашвили

Голодающий в тюрьме Рустави бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предпочел врачам общение с оппозиционный депутатом Ростом Чхеидзе. Об этом сообщает издание Грулия Онлайн.
"Когда мы беседовали, к нам заглянули и сказали, что консилиум собрался. На вопрос встретится ли он с консилиумом, Саакашвили ответил отказом, и мы продолжили разговор", – сказал он.
По его словам, Михеил Саакашвили держится очень бодро и не нуждается в сочувствии.
"Когда я хотел посочувствовать и утешить его, он сам стал меня приободрять. Он с очень большой надеждой смотрит на послезавтрашний день – на выборы. По его мнению, благотворные изменения обязательно произойдут, и на это надеются все, кто хочет лучшего для Грузии", – рассказал он.
Ранее исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждает, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. "Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления, что он тайком что-то ест, оскорбительны", – сказал Накопия.
27 октября адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, который прилетел в Грузию из Украины, без объяснения причин не пустили в страну. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон заявил, что его депортировали из Грузии, куда он прибыл, чтобы поддержать главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Из-за ареста политик объявил голодовку.