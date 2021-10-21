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Первые кадры Саакашвили в тюрьме – шлет всем сердечки (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 октября, 14:48
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Журналисты смогли снять, как Саакашвили приветствует людей на улице
Из окна камеры Саакашвили приветствовал своих сторонников / Коллаж "Сегодня"
Из окна камеры Саакашвили приветствовал своих сторонников / Коллаж "Сегодня"

Грузинским журналистам удалось сделать фотографию и видео третьего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме Рустави.

На странице в Фейсбуке грузинский телеканал Mtavari Arkhi опубликовал фото экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которое они сделали находясь за территорией закрытого учреждения.

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Неизвестно, позировал ли политик журналистам, однако он выглядел улыбающимся и полным оптимизма.

Первое фото Саакашвили в тюрьме на 21 день голодовки
Первое фото Саакашвили в тюрьме на 21 день голодовки

Сердечки для сторонников

Чуть позже телеканал показал видео, на котором Саакашвили из окна камеры приветствует соратников. Экс-президент держится за решетки на окне и пытается показать руками сердце, затем машет людям.

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21 день голодовки

  • На 10-й день голодовки у бывшего президента Грузии начались проблемы со здоровьем. Об этом заявил адвокат политика.
  • Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георгий Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
  • Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.
  • 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
  • Утром 15 октября была информация, что политик похудел почти на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.
  • 15 октября соратники сообщили, что политик находится в плохом состоянии.
  • 21 октября стало известно, что Саакашвили выбирают клинику для госпитализации.

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