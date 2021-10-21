Первые кадры Саакашвили в тюрьме – шлет всем сердечки (видео)

Журналисты смогли снять, как Саакашвили приветствует людей на улице

Из окна камеры Саакашвили приветствовал своих сторонников / Коллаж "Сегодня"

Грузинским журналистам удалось сделать фотографию и видео третьего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме Рустави.

На странице в Фейсбуке грузинский телеканал Mtavari Arkhi опубликовал фото экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которое они сделали находясь за территорией закрытого учреждения.

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Неизвестно, позировал ли политик журналистам, однако он выглядел улыбающимся и полным оптимизма.

Первое фото Саакашвили в тюрьме на 21 день голодовки

Сердечки для сторонников

Чуть позже телеканал показал видео, на котором Саакашвили из окна камеры приветствует соратников. Экс-президент держится за решетки на окне и пытается показать руками сердце, затем машет людям.

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21 день голодовки