Нардепа Юрченко задержали на блокпосту в Киеве – СМИ

Сообщается, что задержанный хамил военнослужащим

В новую неприятную историю попал скандально известный народный депутат Украины Александр Юрченко. На этот раз его задержали на блокпосту с целым оружейным арсеналом, на который у него не было разрешения.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке журналист Василий Крутчак и выложил видео задержания.

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Что известно

В сети появилось видео, на котором человек с натянутой на лицо шапкой рассказывает, что он народный депутат и ему, как народному депутату выдали оружие, но не дали документы на него.

Также задержанный мужчина извинился, что он был неправ, когда нагрубил постовым на блокпосту.

"Военное положение. Власть у военных, значит так должно быть", – вежливо соглашается задержанный.

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На следующих кадрах человек, похожий на народного депутата Александра Юрченко говорит, что ему вернули оружие, но без патронов и что он не имеет ни к кому никаких претензий.

Скандалы с Юрченко