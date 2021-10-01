Саакашвили спустя 8 лет прибыл в Грузию – его готовятся арестовать

Украинско-грузинский политик прилетел поддержать свою партию на выборах, но ему грозит тюрьма

Саакашвили может не долго быть на свободе. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили заявляет, что он уже прибыл в Грузию.

Об этом он написал в Facebook.

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"Доброе утро Грузия. Уже из Грузии спустя восемь лет", – сообщил он.

Но от грузинских властей пока нет официального подтверждения, действительно ли Саакашвили прилетел в Грузию, пишет Интерфакс-Украина. В МВД Грузии заявили, что не располагают информацией о нахождении политика на грузинской территории.

Отметим, что накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и направлен в тюрьму: "Саакашвили заочно осужден и заслуживает тюрьмы, а его надежда, что люди выйдут и будут защищать его, является ложной".

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Напомним, что 2 октября в Грузии пройдут местные выборы, на которых сам Саакашвили пообещал не участвовать, но прилетел поддержать своих соратников.

Почему Саакашвили может быть арестован в Грузии

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД и приговорил его к трем годам лишения свободы.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам лишения свободы за организацию нападения на сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

А в мае 2020 года вспыхнул дипломатический скандал между Украиной и Грузией, даже был отозван грузинский посол из Киева. Причиной этого стало назначение Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В Грузии тогда назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, поскольку он на родине заочно осужден и объявлен в розыск. Однако в апреле этого года посол Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев и Грузия заявила о нормализации отношений с Украиной.

Напомним, год назад Саакашвили уже собирался возвращаться в Грузию, когда в октябре 2020-го там проходили парламентские выборы. Вот только его партия проиграла их. Сам Саакашвили даже метил на пост премьер-министра Грузии.