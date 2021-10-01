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Саакашвили задержали в Грузии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
1 октября, 18:52
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Украинско-грузинский политик прилетел поддержать свою партию на выборах, но ему грозит тюрьма
О задержании заявил премьер-министр Грузии. Фото: коллаж "Сегодня"
О задержании заявил премьер-министр Грузии. Фото: коллаж "Сегодня"

Главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президента Грузии (2004-2013) Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет, задержали на территории страны.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", – сказал премьер.

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Почему Саакашвили арестовали в Грузии

  • В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД и приговорил его к трем годам лишения свободы.
  • В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.
  • А в мае 2020 года вспыхнул дипломатический скандал между Украиной и Грузией, из Киева даже был отозван посол Грузии. Причиной этого стало назначение Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В Грузии тогда назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, поскольку он на родине заочно осужден и объявлен в розыск. Однако в апреле этого года посол Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев и Грузия заявила о нормализации отношений с Украиной.
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Напомним, год назад Саакашвили уже собирался возвращаться в Грузию, когда в октябре 2020-го там проходили парламентские выборы. Вот только его партия проиграла их. Сам Саакашвили даже метил на пост премьер-министра Грузии.

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