"Путин задумался – ему нужно принять решение" – Курт Волкер о вторжении России, "нормандском формате" и новых союзах Украины

Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины (2017-2019), американский дипломат Курт Волкер поделился мыслями эксклюзивно для "Сегодня".

Курт Волкер: "Я не вижу заинтересованности России в "нормандской встрече". Фото: коллаж "Сегодня"

Несмотря на переполох с посольствами США на территории Украины, американские дипломаты продолжают изучать украинский вопрос в пределах нашей страны. Постоянный представитель США в НАТО и специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер теперь будет заниматься еще и вопросами образования.

Он стал соучредителем первого в своем роде высшего учебного заведения American University Kyiv. Это университет, в котором студенты смогут получить двойной диплом украинского и американского образца, обучаясь на территории Украины. На презентации ВУЗа журналист "Сегодня" поговорила с Волкером о партнерстве с другими странами, опасности российского вторжения и вероятности смены переговорного формата по урегулированию конфликта на Донбассе.

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О союзе Украины с Польшей и Великобританией

— Как Вы оцениваете перспективы союза Польши, Британии и Украины?

— Я думаю, Украина, как и любая другая страна, приветствовала бы всестороннюю поддержку. Ведь правда, польская и британская поддержка важна. Многие другие страны также поддерживают Украину, среди них – Канада и США. Я считаю, важно, чтобы все максимально делали то, что могут. Это хорошо. Не скажу, что есть какая-то магия в этих трех странах. Думаю, что Украине стоит искать и получать столько поддержки, сколько нужно.

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О нагнетании паники

— Украинский президент во время недавнего интервью иностранным СМИ сказал, что на Западе иногда нагнетают чрезмерную панику. Как вы считаете, действительно ли паника преувеличена?

— Во-первых, начнем с возможностей. Россия накопила значительный военный потенциал в Украине и вокруг нее, даже в Беларуси. Это впечатляет, и мы относимся к этому серьезно. Во-вторых, мы не знаем намерений и планов Путина. Были дебаты о том, будет ли он вторгаться или нет. В-третьих, президент Зеленский проявил обеспокоенность. Даже если Путин все же готов совершить какое-либо вторжение, важно сохранять уверенность. Потому что Украина – страна сильная и стойкая. У нее есть поддержка государств, о которых мы говорили: Польша, Британия, Соединенные Штаты. Давайте не будем воспринимать это как немедленный кризис. Давайте признаем это. Будем готовы и проявим уверенность, что Украина справится.

Курт Волкер: "Украина – страна сильная и стойкая". Фото: Анна Ткаченко / Фото: Сегодня

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О гарантиях безопасности и переговорах США – РФ

— Как Вы думаете, чем завершатся переговоры Байдена и Путина по поводу гарантий безопасности? Последние заявления Путина указывают, что Кремль остался недоволен разговором с Белым домом.

— Это очень интересно, поскольку россияне выдвинули такие требования к США и НАТО, которые, они знали, что США и НАТО отвергнут. И они отклонили их. И Путин говорит: "О, они это отвергли". Я не думаю, что он был удивлен или кто-либо был удивлен.

Я считаю, что диалог продолжится. Сомневаюсь, что США примут предложения РФ. Или что Россия скажет: "Ничего, не обращайте внимания, все хорошо". Несогласия и переговоры продолжатся.

Что попытались сделать Штаты, так это предложить несколько сфер, где возможно проводить конструктивные переговоры: например, контроль вооружений, к которым русские могут вернуться, если будут позитивные сдвиги.

И снова мы возвращаемся к этому расчету России: начнут ли они новое вторжение в Украину или нет. И я думаю, что расчеты формируются из представлений о том, будет ли сильная поддержка Украины, будет ли освещаться российская агрессия, если они ее проявят. Я думаю, Путин задумался об этих вещах. Положительный эффект от внимания медиа к агрессии в том, что оно повышает ставки для России в отношении реального начала вторжения. Это слегка уменьшает его вероятность.

О "нормандской встрече"

— Если ли шансы на проведение "нормандской встречи" на уровне лидеров — возможна ли она в этом году?

— Я сомневаюсь в этом. Французы и немцы не смогут заставить Россию согласиться на это. А заинтересованности со стороны РФ я не вижу. Не думаю, что она согласится, разве что потребует предварительного заседания по ее требованиям, которого не будет.

О завершении войны

— Для кого, вы считаете, этот формат более выгодный?

— Это выгодно для Германии и Франции. Потому, что они ставят себя в центр дипломатического процесса, где стараются примирить стороны конфликта. Но реальность такова, что Россия не принимает это всерьез вообще. Она не признает, что оккупировала Украину. Что она ввела войска на Донбасс. Не признает, что это противоречит Минским договоренностям. Россия не делает ничего в этом "нормандском формате". И думаю, в случае Украины это оказывает на нее давление, когда говорят, что они имплементируют Минские соглашения. Украина может выполнять только то, что от нее зависит.

Украина приняла законодательство, которое обсуждалось: особый статус, выборы. Но она не может реализовать эти соглашения, пока Россия оккупирует часть территории. Потому процесс не сдвигался с мертвой точки на протяжении многих лет.

Загвоздка состоит в том, что России нужно принять решение. Если Россия решит закончить войну, она может сделать это завтра. Минские договоренности, Минские переговоры, трехсторонняя контактная группа, "нормандский формат" или любой другой формат подойдут прекрасно для обсуждения деталей. Но все должно начаться с этого фундаментального решения.

Курт Волкер: "Если Россия решит закончить войну, она может сделать это завтра". Фото: Анна Ткаченко / Фото: Сегодня

О расширении "нормандского формата"

— Если мы говорим о расширении "нормандского формата", могли бы Вы спрогнозировать, когда это может случится?

— По условиям "нормандского формата" требуется согласие Франции и Германии как ведущих стран, а также России и Украины в том, что они хотят участия других стран в новом формате переговоров. Я думаю, это маловероятно. Так что я бы не возлагал больших надежд на изменение "нормандского формата". И это нормально, потому что я думаю, французы, немцы и американцы тесно сотрудничают в отношениях с Россией, даже в рамках формата как такового, для создания нового формата, предположим "Будапешт" или "Будапешт плюс" или как-нибудь еще. Это, конечно, исполнимо. Но сегодня нет активных действий в этом отношении. И на мой взгляд, причина тому – то, что я озвучил ранее. Если Россия отрицает, что она ведет эту агрессию против Украины, поддерживает войну, отрицает свое участие в Минских соглашениях, я не думаю, что кто-то заинтересован в создании нового формата, потому что это ничего не изменит.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Курт Волкер заявлял, что вторжение России в Украину создаст 5 проблем для Украины и Европы.

Также мы информировали о том, что, по мнению Курта Волкера, заставит Путина прекратить войну в Украине.