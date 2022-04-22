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Арсений Яценюк: Мариуполь – это одна из самых больших трагедий после Второй мировой войны

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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22 апреля, 08:25
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Глава КБФ просит защитников Мариуполя держаться и выжить, а Запад – предоставить ВСУ еще больше оружия
Ситуация в Мариуполе чрезвычайно сложная, заявил Арсений Яценюк
Ситуация в Мариуполе чрезвычайно сложная, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Заявление Путина о полном захвате Мариуполя – ложь, в городе чрезвычайно сложная ситуация, однако украинские воины сражаются. Последней точкой обороны в Мариуполе остается один из самых крупных металлургических комбинатов Украины.

Об этом рассказал глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк в эфире радио BBC Scotland.

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"Мариуполь – это одна из величайших трагедий после Второй мировой войны. Один из самых ярких примеров чрезвычайной смелости и мужества воинов, сражающихся против вооруженной до зубов российской армии. "Азовсталь" – один из крупнейших металлургических комбинатов в Украине и последняя точка обороны в городе", – подчеркнул он.

Премьер-министр 2014-2016 годов подчеркнул, что ситуация в Мариуполе критическая, город находится в окружении почти полтора месяца, но российские захватчики не дают открыть гуманитарный коридор для гражданского населения.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Это кровавая война. Я молюсь об украинских войсках, которые держат оборону в Мариуполе. Это и гуманитарная катастрофа. Население Мариуполя составляло 400 тысяч. По нашим данным, примерно 120 тысяч до сих пор остаются в городе без еды, без электричества, без питьевой воды, без медицинских препаратов. Без всякого шанса на выживание. Украинское правительство призвало нацистскую Россию обеспечить гуманитарный коридор для гражданского населения. Однако этого не произошло. И причина проста – только мы решим открыть такой гуманитарный коридор, как уже в следующий момент Россия начинает бомбить", – рассказал Яценюк радиослушателям.

По его словам, Путин верит, что может посвятить хоть какую-нибудь победу или захват территорий к 9 мая. Что может захватить части Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, а также юг Украины – сухопутный коридор в Крым. Поэтому он начал широкомасштабное наступление.

"Считаю, мы дадим достойный отпор и, конечно, нужно еще больше помощи Вооруженным силам Украины: больше тяжелого вооружения, противоракетного вооружения и зенитно-ракетных комплексов, чтобы бороться против превосходящей в силе российской армии", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Накануне интервью он написал в Facebook:

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"Героизм Азова и всех защитников, которые не дают путину взять Мариуполь, – вдохновляющий и невероятный. Каждый защитник – историческая фигура. Мы гордимся вами. Ваши сердца – полны отваги, ваши подвиги – гордость для всех поколений украинцев. Держитесь и выживите".

Путин снова солгал

21 апреля президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, поскольку хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что оккупанты "взяли под контроль" украинский Мариуполь и якобы нужно 3-4 дня для того, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

Через несколько часов советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе ведется бомбардировка и обстрелы территории завода "Азовсталь". Все это происходит на фоне заявления международного преступника Владимира Путина об отказе от штурма предприятия, в бомбоубежищах которого находятся сотни мирных жителей.

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