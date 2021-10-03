Зеленский пообещал "вытащить" Саакашвили из Грузии

Украинско-грузинский политик понимал, что в Грузии его задержат, но это его не остановило – теперь Украине придется его спасать

Зеленский и МИД сделают все возможное для Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, который был задержан в Грузии.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Трускавце.

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Глава государства напомнил, что Саакашвили тоже гражданин Украины и имеет право на защиту от государства.

"Я как президент Украины постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть, которые мне дает власть. Михаил Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все институции, включая министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, разговора премьеров — мы все будем этим заниматься", – сказал Зеленский.

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