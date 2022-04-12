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Аваков предложил обменять Медведчука на мариупольцев

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 апреля, 23:30
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Однако согласится ли на это РФ — неизвестно
Аваков предложил обменять Медведчука/Фото: СБУ, коллаж: "Сегодня"
Аваков предложил обменять Медведчука/Фото: СБУ, коллаж: "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на мариупольцев.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Менять гни*у на мариупольцев. На всех — гражданских и военных. Пусть кремляди отходят и дадут нашим людям коридор, а мы им кощея", — написал Аваков.

В Кремле отреагировали на задержание Медведчука

В России уже успели отреагировать на задержание главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о задержании Виктора Медведчука нуждается в проверке якобы из-за "большого количества фейков".

"По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что "сейчас все нужно проверять".

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