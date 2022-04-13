Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме — Подоляк

Лидеру "Оппозиционной платформы — За жизнь" сейчас безопаснее будет за решеткой

Подоляк прокомментировал задержание Медведчука/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал задержание главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Он отметил, что будь политик в РФ, то его бы там рано или поздно ликвидировали.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", — написал Подоляк.

Дело Медведчука

Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. При этом адвокат Медведчука продолжает уверять, что "клиент столицу не покинул", а всего лишь перебрался в безопасное место, о котором никто из правоохранителей не знает .

. В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").

– ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР"). 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.

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