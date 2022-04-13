Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал задержание главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Он отметил, что будь политик в РФ, то его бы там рано или поздно ликвидировали.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
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"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", — написал Подоляк.
Дело Медведчука
- Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
- На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. При этом адвокат Медведчука продолжает уверять, что "клиент столицу не покинул", а всего лишь перебрался в безопасное место, о котором никто из правоохранителей не знает.
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.