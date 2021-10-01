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Задержание Саакашвили: МИД Украины требует от посольства Грузии объяснений

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 октября, 21:03
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Появилась первая реакция властей Украины
МИД Украины теперь придется заниматься делом украинского гражданина Саакашвили / Коллаж "Сегодня"
МИД Украины теперь придется заниматься делом украинского гражданина Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины пригласило представителей посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет.

Об этом сообщил Олег Николенко, представитель МИД на своем аккаунте в Твиттере.

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идим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашены руководители посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания", – написал Николаенко.

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Как развивались события

  • Напомним, утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.
  • В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.
  • При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.
  • Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.
  • "Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", — заявил Гарибашвили.
  • Ночью появилось видео задержания политика.
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