Задержание Саакашвили: МИД Украины требует от посольства Грузии объяснений

Появилась первая реакция властей Украины

МИД Украины теперь придется заниматься делом украинского гражданина Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины пригласило представителей посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет.

Об этом сообщил Олег Николенко, представитель МИД на своем аккаунте в Твиттере.

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"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашены руководители посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания", – написал Николаенко.

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