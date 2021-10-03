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Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
3 октября, 23:20
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В Грузии удивлены, что бывший президент вернулся в страну
Накануне экс-президента Грузии задержали по прибытии в страну/Коллаж: Сегодня
Накануне экс-президента Грузии задержали по прибытии в страну/Коллаж: Сегодня

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого задержали на территории страны, сможет вернуться в Украину тогда, когда отсидит полный срок в тюрьме. Власти Грузии выразили недоумение возвращением экс-президента в страну.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.

"Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок, и сможет идти куда захочет", — отметил Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.

Саакашвили хочет назад в Украину

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По словам Гарибашвили, сейчас Саакашвили настоятельно просит о возвращении в Украину. Также выразил удивление решением экс-президента Грузии вернуться в страну.

В чем обвиняют Михеила Саакашвили

В Грузии экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме этого, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, разгром телекомпании Imedi и растрате средств из госбюджета.

Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтаваров Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста, МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

Также мы сообщали

  • СБУ задержала чиновника бронетанкового завода. Он нанес ущерб государству на 12 миллионов гривен.
  • МИД Украины подтвердило задержание в Праге участника оккупации Крыма. Известно, что задержанный в 2014 году приехал на полуостров и вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя".
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