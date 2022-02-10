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Не допустим вторжения из Беларуси! Тихановская поддержала украинцев

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Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 22:55
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Соперница Лукашенко записала ролик для канала "Украина 24"
Светлана Тихановская прокомментировала военную угрозу от режима Лукашенко
Светлана Тихановская прокомментировала военную угрозу от режима Лукашенко / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Беларусь остается другом для Украины, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к украинцам, которое она записала специально для телеканала "Украина 24".

"Мне очень жаль, что Беларусь сделали для Украины источником угрозы. Виноват в этом один человек, который отказался уходить, устроил массовый террор, чистки и репрессии в сталинском духе. Тысячи людей брошены в тюрьмы, многие скованы страхом. И возможно, именно поэтому вы не слышите голосов в поддержку Украины. Но поверьте, таких голосов очень много. Они есть среди независимых журналистов и блогеров, сторонников перемен и людей, которые вообще не вовлекаются в политику. Помните, что украинцы для белорусов друзья. Режиму не удастся нас поссорить. Режиму нужен внешний враг, и этим врагом он выбрал Украину — возможно, даже не по своему желанию", — сказала она.

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По словам Тихановской, простые белорусы понимают, что никакой угрозы со стороны Украины нет.

"Оскорбления в сторону украинского посла, провокация с дроном, постоянная антиукраинская риторика... Угроза исходит от режима. А теперь еще от огромного скопления российских войск, которые находятся на белорусской территории. Мы будем добиваться, чтобы российские войска покинули Беларусь. Мы понимаем, что сам факт проведения учений в это время — это недружественный шаг в отношении Украины. Наши волонтеры собирают по крупицам информацию о перемещении техники и солдат. Мы будем делать все возможное, чтобы вторжение со стороны Беларуси не произошло", — сказала она.

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Угроза со стороны Беларуси

  • На военных полигонах Беларуси 10 февраля начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость–2022". Они продлятся до 20 февраля.
  • К началу учений Россия уже перебросила в Беларусь истребители Су-35С.
  • Кроме того, в Беларусь прибыл личный состав и техника Вооруженных сил РФ. Скопление военной техники зафиксировано в районе Минска, Слуцка и Гомеля. Некоторые лесные дороги перекрывают шлагбаумами, доступ в отдельные районы стал возможен только по пропускам.
  • 24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стянет на границу с Украиной контингент белорусской армии. Такие действия он обосновал тем, что нужно защитить южную границу – дескать, Украина якобы начала перебрасывать войска.
  • В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом возможной агрессии против Украины.

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