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Саакашвили в наручниках – первые кадры ареста показали по ТВ в Грузии (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 октября, 20:25
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Сейчас экс-президент Грузии переведен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави
Утром Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, вечером его доставили в СИЗО / Коллаж "Сегодня"
Утром Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, вечером его доставили в СИЗО / Коллаж "Сегодня"

Грузинские СМИ опубликовали первые кадры задержания главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президента Грузии (2004-2013) Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет.

Об этом, в частности, сообщает агентство "Грузия онлайн".

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По имеющейся информации, Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что "было выбрано такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны".

По информации гендиректора Телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

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Перед арестом Саакашвили сделал видео-обращение к своим сторонникам и призвал их к участию в выборах, назначенных на завтра 2 октября. Завтра его в тюрьме навестит Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Как развивались события

  • Напомним, утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.
  • В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.
  • При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.
  • Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.
  • "Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", — заявил Гарибашвили.
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