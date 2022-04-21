Арсений Яценюк: У нас есть только два варианта – выиграть или проиграть, выжить или быть уничтоженными Россией

Арсений Яценюк назвал оборону Украины праведной войной

Тактика российских военных очень четкая: всех убить и все уничтожить, заявил Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр в 2014-2016 годах Арсений Яценюк рассказал об огромных вызовах для Европы из-за "кровавых, тяжелых и драматических" страданий, которые Украина испытывает от полномасштабного вторжения России.

В большом интервью Грузинской службе Радио Свобода с неназванного места в Украине Яценюк предупредил, что ожидаются "очень кровавые и жестокие битвы", ведь российские силы на седьмой неделе войны пытаются взять контроль над Донецкой, Луганской областями и другими частями востока Украины.

Реклама

Первый лидер Украины военного времени после распада Советского Союза также отметил, насколько сильно изменилось политическое мнение на Западе с тех пор, как он вступил в должность в начале российской агрессии восемь лет назад. Это изменение, по его мнению, переломило ситуацию в пользу Украины и демократических сил в Европе.

47-летний политический ветеран также отметил, что Германия платит цену за свою ложную политику в отношении России, и сказал, что если президент России Владимир Путин достигнет цели в Украине, "следующими будут Грузия и Молдова".

Яценюк подчеркнул, что мощное украинское военное сопротивление, объединенный ответ Запада и неудачи "полностью коррумпированной и устаревшей... так называемой модернизированной российской армии" сорвали первоначальные военные планы Москвы.

Реклама

Но, подчеркнул он, украинцы переживают ужасную трагедию.

"У нас есть всего два варианта: выиграть или проиграть; выжить или быть уничтожены Россией", – сказал Яценюк.

Экс-премьер назвал оборону Украины "праведной войной", заметив, что понимает, "что это очень кровавый, трудный, драматический путь".

"Я твердо верю, что победа придет", – добавил он.

Яценюк назвал оборону Украины "одним из величайших примеров действительно героических действий в современном мире" и отметил, что затопление на прошлой неделе ракетного крейсера "Москва", черноморского флагмана России, является "плохим и зловещим знаком для Путина".

Реклама

Москва и Киев 18-19 апреля заявили, что российские войска приступили к новому этапу операции в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских защитников продолжать борьбу, ведь его Вооруженные Силы ждет "усиленная наступательная операция на всей линии столкновения", которая с 2014 года в основном отделяет поддерживаемые Россией регионы от украинских сил в Луганске и Донецке.

Министерство обороны России 19 апреля заявило, что поразило более 1200 целей и сбило украинский МиГ-29, что не может быть сейчас подтверждено.

Яценюк указывает на признаки того, что Кремль надеялся достичь хотя бы какой-либо победы до 9 мая – годовщины капитуляции нацистской Германии, завершившей Вторую мировую войну в Европе, даты, которую россияне и украинцы вместе отмечали в течение десятилетий до распада Советского Союза в 1991 году.

Яценюк сказал, что, хотя и можно сомневаться в официальных данных о поддержке большинством россиян действий Путина или его "специальной военной операции" в Украине, он не "различает" Путина и его сторонников, которых назвал "такими же преступниками".

"Я не подвергаю сомнению общие настроения россиян. А общие настроения – антиукраинские, антизападные, настроения антисвободы. Это ось зла. И это не только Путин, потому что это не Путин воевал в Ирпене или Буче, убивая невинных украинцев. Это не Путин в Мариуполе. Это его солдаты. Это россияне", – сказал Яценюк.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило 18 апреля, что более 5 миллионов украинцев покинули свою страну с момента начала вторжения 24 февраля. Еще 215 тысяч граждан третьих стран уехали из Украины, по данным миграционного управления ООН, большинство из них – студенты и трудовые мигранты.

Во время боевых действий трудно установить количество погибших и других потерь с обеих сторон. Украина заявила, что около 3000 ее солдат были убиты. Россия официально заявила, что погибло менее 2000 ее солдат, несмотря на растущее количество доказательств, что это число гораздо больше.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по состоянию на 18 апреля зафиксировало 2072 погибших гражданских и еще 2818 раненых, что, по словам многих наблюдателей, является ужасно заниженными цифрами, учитывая отсутствие доступа к зонам боевых действий.

Яценюк, который пришел на должность после того, как гражданское сопротивление свергло промосковского президента и правительство в Киеве в феврале 2014 года, и возглавлял правительство до апреля 2016 года, предполагает, что тактика Путина и России будет похожа на их последние военные кампании в других местах.

Он сослался на массовые разрушения в Грозном, в южной российской Республике Чечня, а также в Алеппо, где российские силы поддерживали сирийского лидера Башара Асада, и в южноукраинском стратегическом прибрежном городе Мариуполе, в котором жили около 500 тысяч жителей до окружения Россией и гуманитарной катастрофы, что возникла в результате.

"В пригородах Киева, в Мариуполе, в Чернигове, в Харькове тактика российских военных очень четкая: всех убить и все уничтожить, – сказал Яценюк. – Вот почему украинским военным критически необходимы поставки летального оборонительного и наступательного оружия, и я хочу подчеркнуть – наступательного оружия".

Международные прокуроры начали расследование военных преступлений России в Украине на фоне распространенных бомбардировок гражданских объектов, сообщений об изнасилованиях и других преступлениях, а также обвинений, в том числе президента США Джо Байдена, что Россия совершает "геноцид" против украинцев.

18 апреля Путин издал указ об увековечении бригады, обвиненной Киевом в совершении военных преступлений во время оккупации города Буча, где украинские войска, вернувшись в город, обнаружили связанные трупы и другие доказательства зверств.

Яценюк приветствует, по его словам, "грандиозные изменения в западной политике", отметив поддержку Киева со стороны США, Великобритании и ЕС.

"Этого Путин не ожидал. И это была очень большая ошибка с его стороны, – сказал Яценюк, который вступил в должность в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и аннексировала его через несколько недель, несмотря на широкое международное осуждение. – Он был полностью уверен, что западный мир хрупок и ответ на жестокую агрессию против Украины был бы слабым и неэффективным. Запад изменил свою политику по отношению к России, он перевернул ситуацию".

И хотя Яценюк сказал, что хочет считать эти изменения "необратимыми", он говорит о "некоторых незначительных сомнениях".

Яценюк выделил такие тревожные признаки как связи Венгрии с Россией, подчеркнутые отказом Будапешта присоединиться к санкциям против Москвы в масштабе всего ЕС и недавно подтвержденным обязательствам по импорту российского газа и нефти, а также уровень поддержки на выборах во Франции "пропутинского" кандидата в президенты Марин Ле Пен.

Он также отреагировал на широко освещенный в СМИ отказ в потенциальном визите президента Германии Вальтера Штайнмайера в Украину со стороны офиса Зеленского (отрицающего такой отказ), в то время как эстонские, латвийские, литовские и польские коллеги готовились к совместному визиту на прошлой неделе.

"Я считаю, что для немецко-украинских отношений было бы лучше, если бы немецкий президент был в Киеве", – сказал Яценюк.

Во время пребывания в должности экс-канцлера Ангелы Меркель, говорят эксперты, Берлин годами пытался смягчить самую резкую критику Запада в адрес Москвы и прибегал к самым жестким мерам, чтобы сохранить открытыми энергетические и торговые связи.

Социал-демократ Олаф Шольц и его правительство "коалиции светофора" придерживаются более жесткой линии после того, как Меркель сменили в декабре 2021 года. Шольц тесно сотрудничал с членами ЕС и Вашингтоном по поставке Киеву оружия и другой поддержки с момента начала полномасштабного российского вторжения.

Меркель и Штайнмайер публично признали, что недооценили российскую угрозу.

"Немецкая политика изменилась кардинально, что хорошо для Германии и хорошо для Украины", – сказал Яценюк.

Комментируя зависимость Германии от российской нефти и газа, инвестиций и даже дипломатии, он отметил:

"Такая политика делала Германию слабее, а не сильнее" .

Бывший украинский премьер-министр говорил о цене войны в Украине и прошлой политике Берлина в глазах немецкой общественности.

"Германия должна осознать, что в краткосрочной перспективе она должна заплатить цену, – сказал Яценюк Радио Свобода. – И эта цена – ничто по сравнению с ценой, которую платят украинцы".

Теперь, когда они сделали "правильный выбор", сказал он, "они должны придерживаться этого выбора, идти по этому пути".

Относительно тех, кто не является членом ЕС или претендует на членство, Яценюк назвал усилия правительств Грузии и Молдовы сохранить нейтралитет в нынешнем конфликте "неправильными, и точка".

Тысячи российских военных находятся в обеих странах. В Грузии – для защиты сепаратистов после пятидневной войны 2008 года, в Молдове – для сохранения военного присутствия советских времен, несмотря на неоднократные просьбы Кишинева в Москву вывести войска.

И Тбилиси, и Кишинев официально подали заявку на членство в ЕС, ускорив свои заявки, когда российские войска вторглись в Украину почти два месяца назад.

"Они знают, на что способна Россия. Нас объединяли общие ценности. И в эти драматические и сложные времена для украинского народа, а также для народов Грузии и Молдовы было так важно проявить подлинное единство, остаться единым фронтом, ввести санкции против России. Если Украина рухнет, Молдова и Грузия упадут. Точка", – подчеркнул Яценюк.

Он предостерег эти и другие страны, чтобы они не доверяли Путину, и привел историю нарушенных обещаний.

В своей речи за несколько дней до начала полномасштабного вторжения Путин назвал Украину неотъемлемой частью России, подверг сомнению украинскую национальность и культуру и сказал, что Украина никогда не достигнет "настоящей государственности".

За несколько часов до начала атаки он говорил о целях "демилитаризации" и "денатификации" Украины, резонирующей с многолетними попытками Москвы делегитимизировать украинские власти после 2013-2014 годов, когда был свергнут президент Виктор Янукович.