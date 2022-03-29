Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Мединский на переговорах перепутал антисептик с водкой, но ему помог Арахамия (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 15:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Представитель российской стороны на переговорах с Украиной зачем-то разглядывал флакон с антисептиком
Мединский и Арахамия перед началом переговоров в Стамбуле. Фото: коллаж "Сегодня"
Мединский и Арахамия перед началом переговоров в Стамбуле. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава делегации РФ Владимир Мединский на переговорах с Украиной в Стамбуле стал разглядывать флакон с антисептиком. Он подумал, что это водка.

Об этом рассказал глава делегации Украины Давид Арахамия в своем Telegram. Он опубликовал видео со встречи во дворце Долмабахче.

Реклама

На кадрах слышно как Арахамия подсказал Мединскому, что это антисептик.

"Водка подумал", – ответил Мединский.

Видео Арахамия подписал так: "Объясняю Мединскому, как выглядит антисептик. Он подумал, что на столе — водка…"

Реклама

Переговоры Украина – Россия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования к РФ на переговорах в Турции:

  • Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.
  • Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.
  • Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.
  • Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.

Реклама

Изначально российская сторона говорила на языке ультиматумов, сейчас же разговор более конструктивный. Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Арахамия и Чалый назвали условия Украины по гарантиям безопасности Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко "Украина борется не только за себя, но и за то, чтобы войны не было в европейских столицах" — Ляшко Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
Слава Україні!
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять