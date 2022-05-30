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Готова ли Польша стать гарантом безопасности Украины? Дуда дал ответ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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30 мая, 02:54
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Президент соседней страны дал четкий ответ
Дуда рассказал, станет ли Польша гарантом безопасности Украины
Дуда рассказал, станет ли Польша гарантом безопасности Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова выступить гарантом безопасности Украины. Для этого нужно, чтобы Киев обратился с таким предложением.

Об этом Анджей Дуда сказал в интервью CNN.

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Дуда считает, что для Польши как для соседней страны этот вопрос достаточно принципиален и желателен.

"Владимир Зеленский уже спрашивал, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", — сказал президент Польши.

Украина озвучила ожидания от саммита НАТО

После встречи руководителей стран НАТО, которая состоялась 29 мая, Украина ожидает ужесточения санкции против Российской Федерации. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, сейчас Украина ожидает от стран Североатлантического альянса:

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  • торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;
  • закрытие всех возможностей для обхода санкций;
  • направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;
  • отказ от расчетов в российских рублях;
  • отключение всех российских банков от SWIFT;
  • расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;
  • запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.

"Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, направила сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами. Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики", — отметила Стефанишина.

Также она подчеркнула, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет отбить все оккупированные Россией территории.

Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отзывал и она остается в силе.

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