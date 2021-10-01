Затримання Саакашвілі: МЗС України вимагає від посольства Грузії пояснень

З'явилася перша реакція влади України

МЗС України тепер доведеться займатися справою українського громадянина Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років.

Про це повідомив Олег Ніколенко, представник МЗС на своєму акаунті в Твіттері.

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"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання", – написав Ніколаєнко.

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