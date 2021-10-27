Гордона депортували з Грузії

Грузинська сторона ніяк не пояснила причину заборони в'їзду – журналіста змусили сісти в літак і відлетіти до Києва

Гордона не пустили до Грузії. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що його депортували з Грузії, куди він прибув, щоби підтримати голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі. Про це він сам розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, він прилетів до Тбілісі із двома цілями.

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"Перше – це відвідування у в'язниці міста Руставі Міхеїла Саакашвілі, про що домовлялися українське МЗС із грузинським. Друге – зустрічі у рамках виїзного засідання академії Дмитра Гордона. Понад годину нас протримали на паспортному контролі, після чого сказали, що в'їзд до Грузії для мене неможливий. Мене просять полетіти прямо зараз тим самим літаком, яким прилетів. Зараз ми знаходимося в літаку та вилітаємо до Києва", – сказав Гордон.

Журналіст наголосив, що грузинська сторона ніяк не пояснила причину заборони в'їзду. Заступник аеропорту вийшов і сказав, що всі причини будуть пояснені письмово протягом 10 днів посольству України.

"Зрозуміло одне, що грузинська влада боїться розголосу, боїться зустрічі з Саакашвілі, а я хотів з ним інтерв'ю зробити просто у в'язниці. Це величезний міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади, просто ганьба … Мене ще ніколи ні звідки не депортували, тим більше із братської Грузії", – наголосив він.

Чому Гордона не могли пустити?

Журналіст одразу після затримання Саакашвілі виступав за його визволення з грузинської в'язниці. Нещодавно він записав відеозвернення, в якому вимагав від грузинської влади негайного звільнення Саакашвілі. Він нагадав, що саме експрезидент перетворив Грузію на процвітаючу державу і він не повинен бути за ґратами.

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Також Гордон відзначився тим, що прийшов на прямий ефір у футболці із написом free Saakashvili.

Ймовірно, грузинській владі явно не вигідна ще одна відома на пострадянському просторі людина, яка виступає на підтримку Саакашвілі.

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Як ми вже писали, у адвоката Саакашвілі відібрали паспорт та вигнали з країни. Захисника політика завернули просто в аеропорту.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні