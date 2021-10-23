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Саакашвілі прямо у в'язниці переливали кров – в якому він стані

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 жовтня, 10:34
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Особистий лікар політика пояснив, чому довелося терміново провести цю процедуру
Лікарі взялися за Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"
Лікарі взялися за Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Колишньому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку, довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізи. Зараз стан його здоров'я задовільний.

Про це повідомив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, передає Інтерфакс-Україна.

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Він пояснив, чому терміново знадобилося провести процедуру з переливанням крові.

"Один з параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі і бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався", – сказав Кіпшидзе.

При цьому лікар продовжує наполягати на госпіталізації Саакашвілі в цивільну клініку, де б лікарі могли за ним спостерігати.

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"Криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно. Зараз стан здоров'я Саакашвілі задовільний, краще, ніж було вчора", – додав Кіпшидзе.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться до України тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
  • Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

Мы також показували перше відео з Саакашвілі в тюрми.

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