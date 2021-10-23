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Саакашвили прямо в тюрьме переливали кровь – в каком он состоянии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 октября, 10:34
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Личный врач политика объяснил, почему пришлось срочно провести эту процедуру
Врачи взялись за Саакашвили. Коллаж "Сегодня"
Врачи взялись за Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, которого никак не могут перевести в гражданскую клинику, пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает Интерфакс-Украина.

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Он объяснил, почему срочно понадобилось провести процедуру с переливанием крови.

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось", – сказал Кипшидзе.

При этом врач продолжает настаивать на госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, где бы врачи могли за ним наблюдать.

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"Кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно. Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера", – добавил Кипшидзе.

Саакашвили в грузинском заточении

  • Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
  • Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
  • Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.

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