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Саакашвілі забирають з в'язниці: з'явилися подробиці

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 жовтня, 13:22
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Саакашвілі погодився, щоб його госпіталізували
Саакашвілі переведуть в госпіталь
Саакашвілі переведуть в госпіталь / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі який голодує вже 21 день, за рекомендацією лікарів готовий покинути стіни в'язниці. Про це пише видання Грузія Онлайн .

За словами лікаря Саакашвілі, для переводу політика в медичний заклад необхідно вирішити кілька питань з Міністерством охорони здоров'я та Мін'юстом.

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"Міхеїл Саакашвілі готовий перейти в госпіталь. Це, зрозуміло, не відбудеться сьогодні або завтра. Може, в суботу-неділю, не знаю, коли це буде. Ще потрібно вирішити деякі питання, все я проясню завтра-післязавтра", – сказав лікар.

Також він зазначив, що перевод в госпіталь зовсім не означає, що Саакашвілі припинить голодування.

Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо погодиться сам затриманий.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому було винесено два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
  • Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

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