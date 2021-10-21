Ясько назвала головну причину, чому Саакашвілі у в'язниці

Проти приїзду політика в Грузію була і тамтешня влада, і навіть Росія

Ясько назвала Саакашвілі особистим в'язнем Путіна. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Єлизавета Ясько заявила, що її коханий Міхеїл Саакашвілі утримується в грузинському СІЗО через президента РФ Володимира Путіна і назвала його політичним в'язнем Кремля.

Про це пише ГОРДОН.

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За її словами, проти приїзду політика була і грузинська влада, і навіть Росія.

"Причому з різних сторін, тому що грузинська влада, звичайно ж, не хотіла б його туди впустити... Потім, ми маємо сусіда – Кремль, Путіна... Тому що Міхеїл Саакашвілі асоціюється з проєвропейським вибором, з людиною-реформатором, яка робить дуже багато. Нинішній владі Росії це невигідно. Зараз ми говоримо про те, що він – політичний в'язень Путіна. Особистий. І він зараз сидить саме з цієї причини", – сказала Ясько.

Вона зазначила, що Саакашвілі усвідомлював, що якщо він приїде до Грузії, то його можуть затримати.

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"Прекрасно розумів, що його можуть заарештувати. Чи розраховував він, що це станеться так, як сталося? Я думаю, що ні. Чому так сталося? Ну, тут є дуже багато питань, які теж у мене є, але я думаю, ми коли-небудь отримаємо відповіді на ці питання", – додала нардеп.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.

Раніше йому було винесено два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.

Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.