Зеленський пообіцяв "витягти" Саакашвілі з Грузії

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, який був затриманий в Грузії.
Про це він сказав на пресконференції в Трускавці.
Глава держави нагадав, що Саакашвілі теж громадянин України і має право на захист від держави.
"Я як президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України. Різними можливостями, які у мене є, які мені дає влада. Михайло Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується. І всі інституції, включаючи міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими Кабінетами міністрів, розмови прем'єрів – ми всі будемо цим займатися", – сказав Зеленський.
Як розвивалися події
- Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
- Розшукувати колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді до Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла про обшуки, що проходять.
- Водночас заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
- Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявної в ЗМІ інформації, він перебуває в СІЗО Руставі.
- "Наші правоохоронці провели операцію із затримання на найвищому рівні Міхеїла Саакашвілі, що перебував у розшуку. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес тривав під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
- Вночі з'явилося відео затримання політика.
- МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави й обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- У неділю вранці з'явилося звернення Саакашвілі до грузинського народу, яке він написав у СІЗО.