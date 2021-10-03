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Зеленський пообіцяв "витягти" Саакашвілі з Грузії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 12:07
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Українсько-грузинський політик розумів, що в Грузії його затримають, але це його не зупинило – тепер Україні доведеться його рятувати
Зеленський і МЗС зроблять все можливе для Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"
Зеленський і МЗС зроблять все можливе для Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, який був затриманий в Грузії.

Про це він сказав на пресконференції в Трускавці.

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Глава держави нагадав, що Саакашвілі теж громадянин України і має право на захист від держави.

"Я як президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України. Різними можливостями, які у мене є, які мені дає влада. Михайло Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується. І всі інституції, включаючи міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими Кабінетами міністрів, розмови прем'єрів – ми всі будемо цим займатися", – сказав Зеленський.

Як розвивалися події

  • Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
  • Розшукувати колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді до Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла про обшуки, що проходять.
  • Водночас заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
  • Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявної в ЗМІ інформації, він перебуває в СІЗО Руставі.
  • "Наші правоохоронці провели операцію із затримання на найвищому рівні Міхеїла Саакашвілі, що перебував у розшуку. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес тривав під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
  • Вночі з'явилося відео затримання політика.
  • МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави й обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • У неділю вранці з'явилося звернення Саакашвілі до грузинського народу, яке він написав у СІЗО.
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