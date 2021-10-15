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У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 жовтня, 10:59
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На 10 день голодування у колишнього президента Грузії почалися проблеми зі здоров'ям
Лікарі починають висловлювати стурбованість станом Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"
Лікарі починають висловлювати стурбованість станом Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Оточення Міхеїла Саакашвілі, який продовжує перебувати у в'язниці Руставі, заявляє про погіршення здоров'я третього президента Грузії.

Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія онлайн".

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Погіршення здоров'я

Грузинські ЗМІ передають, що на десятий день голодування особистий лікар політика повідомив про серйозне погіршення стану свого пацієнта. За словами адвокатів, політик схуд майже на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою і дикцією.

На прохання міністерства юстиції МОЗ Грузії почало збирати групу лікарів, яка займеться моніторингом стану Саакашвілі. До її складу увійшли експерт в області кардіології, ендокринолог, невролог, фахівець в області гематології та трансфузіології, а також особистий лікар колишнього президента.

Другий тиждень голодування

  • Раніше член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгі Барамідзе розповів сайту "Сьогодні", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.
  • Ніколоз Кипшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав екс-президента Грузії в тюрмі 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсти і п'є тільки воду. Відмовився навіть від меду з соком. При цьому Кипшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказане голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.
  • 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
  • Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.

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