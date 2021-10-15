У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією

На 10 день голодування у колишнього президента Грузії почалися проблеми зі здоров'ям

Лікарі починають висловлювати стурбованість станом Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Оточення Міхеїла Саакашвілі, який продовжує перебувати у в'язниці Руставі, заявляє про погіршення здоров'я третього президента Грузії.

Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія онлайн".

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Погіршення здоров'я

Грузинські ЗМІ передають, що на десятий день голодування особистий лікар політика повідомив про серйозне погіршення стану свого пацієнта. За словами адвокатів, політик схуд майже на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою і дикцією.

На прохання міністерства юстиції МОЗ Грузії почало збирати групу лікарів, яка займеться моніторингом стану Саакашвілі. До її складу увійшли експерт в області кардіології, ендокринолог, невролог, фахівець в області гематології та трансфузіології, а також особистий лікар колишнього президента.

Другий тиждень голодування