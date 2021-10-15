У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією

Оточення Міхеїла Саакашвілі, який продовжує перебувати у в'язниці Руставі, заявляє про погіршення здоров'я третього президента Грузії.
Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія онлайн".
Погіршення здоров'я
Грузинські ЗМІ передають, що на десятий день голодування особистий лікар політика повідомив про серйозне погіршення стану свого пацієнта. За словами адвокатів, політик схуд майже на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою і дикцією.
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На прохання міністерства юстиції МОЗ Грузії почало збирати групу лікарів, яка займеться моніторингом стану Саакашвілі. До її складу увійшли експерт в області кардіології, ендокринолог, невролог, фахівець в області гематології та трансфузіології, а також особистий лікар колишнього президента.
Другий тиждень голодування
- Раніше член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгі Барамідзе розповів сайту "Сьогодні", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.
- Ніколоз Кипшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав екс-президента Грузії в тюрмі 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсти і п'є тільки воду. Відмовився навіть від меду з соком. При цьому Кипшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказане голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.
- 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
- Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.