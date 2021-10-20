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Саакашвілі погодилися перевести в лікарню – є лише одна умова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
20 жовтня, 09:34
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Політик голодує вже 20 днів і стан його здоров'я різко погіршився – до нього прийшли лікарі і зробили заяву
Лікарі просять госпіталізації Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"
Лікарі просять госпіталізації Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі в грузинському СІЗО відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо погодитися сам затриманий.

Про це повідомляє Грузія Онлайн.

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Один з членів консиліуму Зураб Пагава заявив, що лікарі запропонували помістити Саакашвілі в клініку для інтенсивного спостереження.

"Ми поставили питання про т.зв. профілактичну госпіталізацію і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб застрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати. Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", – сказав він.

Мін'юст Грузії схвалює госпіталізацію

У той же час міністр юстиції Раті Брегадзе заявив, що готові відправити політика в лікарню хоч сьогодні, але за однієї умови.

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"Відбулася зустріч з робочою групою, ми вислухали їх підходи. Рекомендації стосуються медичного стану ув'язненого, і, в разі його згоди, вони будуть виконані", – заявив чиновник.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
  • Політик оголосив про голодування і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

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